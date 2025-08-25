Ataque con drones golpea una planta nuclear rusa

Rusia acusó a Ucrania de lanzar ataques con drones que provocaron un incendio en una planta nuclear en la región de Kursk, justo cuando Kiev celebraba 34 años de independencia. El fuego en un transformador fue controlado sin víctimas y los niveles de radiación permanecieron normales, según el servicio de prensa de la central. El organismo nuclear de la ONU dijo conocer los reportes, pero sin confirmación independiente, y recordó que toda instalación nuclear debe estar protegida.

Asimismo, un incendio alcanzó el puerto de Ust-Luga, en Leningrado, tras la caída de restos de drones interceptados. Moscú aseguró haber derribado 95 aparatos, mientras su defensa aérea lanzaba 72 drones y un misil contra Ucrania; la fuerza aérea ucraniana reportó que 48 drones fueron neutralizados.

El Tip: Zelenski dijo que Ucrania está en condiciones de devolver golpe por golpe los ataques rusos y dañar sus infraestructuras.

En Kiev, Volodimir Zelenski presidió las celebraciones de independencia con mensajes de unidad y reclamos de paz justa, mientras Canadá y Noruega anunciaron millonarios apoyos militares. El Papa León XIV oró por el fin de la guerra.