Trump destituye a la gobernadora de la Fed

La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, el pasado 23 de agosto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la destitución de Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal (Fed).

La funcionaria es investigada por un presunto fraude hipotecario en Michigan y Georgia, según una carta difundida por el mandatario en su red de Truth Social. En el documento, con membrete de la Casa Blanca, Donald Trump invocó el Artículo II de la Constitución y la Ley de la Reserva Federal de 1913 para declarar el cese inmediato de Cook.

El hecho ocurre en medio de la presión que el republicano ejerce sobre la Fed para reducir las tasas de interés, acusó a la institución de retrasos en la toma de decisiones.

El Tip: El bufete de abogados Abbe Lowell afirmó que las demandas de Trump carecen de proceso, fundamento o autoridad legal.

Cook, primera mujer afroamericana en integrar la junta de la Fed, había asegurado días atrás que no se dejaría intimidar para dimitir, tras los reclamos del presidente. Nombrada por Joe Biden, es una de las tres gobernadoras cuyo mandato se extiende más allá del periodo de Trump, lo que limita su margen para asegurar la mayoría en el órgano directivo.