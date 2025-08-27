Al menos dos menores muertos tras tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis dejó dos menores muertos mientras rezaban e hirió a otras 17 personas, 14 de ellas menores de edad, dijeron el jefe de policía y el alcalde. El agresor también murió.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, informó que la persona que disparó iba armada con un fusil, escopeta y pistola se acercó al costado de la iglesia y disparó a través de las ventanas hacia los menores que se encontraban sentados en las bancas durante la misa en la Escuela Católica de la Anunciación.

O’Hara dijo que el sospechoso del tiroteo está muerto, tenía poco más de 20 años y no tiene un historial criminal extenso conocido. Las autoridades están investigando las causas.

“Este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que adoran. La pura crueldad y cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”, agregó el jefe de policía, quien señaló que se colocó una tabla de madera para bloquear algunas de las puertas laterales.

Los niños que murieron tenían 8 y 10 años, dijo.

El gobernador Tim Walz calificó la violencia de “horrible”.

El gobierno de la ciudad de Minneapolis dijo que el agresor había sido “contenido” después de los disparos en la Escuela Católica de la Anunciación y que ya no había ninguna “amenaza activa” para los residentes.

Walz dijo en las redes sociales que había sido informado sobre el tiroteo.

“Estoy rezando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases fue empañada por este horrible acto de violencia”, escribió Walz en X.

Children’s Minnesota, un hospital pediátrico de traumatología, dijo en un comunicado que cinco niños fueron admitidos para recibir atención. Hennepin Healthcare, que tiene el departamento de emergencias más grande de Minnesota, dijo que también estaba atendiendo a pacientes del tiroteo.

Se trata de uno de los tiroteos en la ciudad en menos de 24 horas. Una persona murió y otras seis resultaron heridas en una balacera el martes por la tarde frente a una secundaria en Minneapolis. Horas después, dos personas murieron en otros dos tiroteos en la ciudad.

El tiroteo en la escuela del miércoles también siguió a una serie de llamadas falsas sobre supuestos tiroteos en al menos una docena de campus universitarios de Estados Unidos. Las advertencias falsas, a veces con sonidos de disparos de fondo, llevaron a las universidades a enviar mensajes de texto para “correr, esconderse, luchar” y asustaron a los estudiantes de todo el país al comenzar el año escolar.

