Los inspectores del OIEA regresan a Irán

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmó ayer que un primer grupo de inspectores retornó a Irán para reanudar las revisiones de seguridad tras los ataques de Israel y Estados Unidos en junio pasado a instalaciones nucleares iraníes. Durante una entrevista con Fox News en Washington, Grossi precisó que la reanudación de las inspecciones no es sencilla, debido a la percepción en Teherán de que la presencia de observadores internacionales puede comprometer su seguridad nacional.

El Tip: Según Amwaj Media, los inspectores se encuentran en Bushehr, donde opera el único reactor nuclear activo del país.

El funcionario argentino explicó que se mantienen conversaciones con Irán sobre “las modalidades” que permitan retomar los controles periódicos de las instalaciones atómicas, mientras que el diálogo directo con Washington sigue suspendido. Grossi se reunió con Steve Witkoff, enviado especial estadounidense para Oriente Medio, para intercambiar perspectivas sobre la situación y subrayó la importancia de las inspecciones como paso previo a posibles negociaciones con Estados Unidos o para informar al E3, Reino Unido, Francia y Alemania, sobre la postura de Irán ante eventuales sanciones.