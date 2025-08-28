Irán limpia todo tras ataques israelíes

Imagen satelital sobre Fordow, antes de los ataques de EU, el 2 de junio.

Irán emprendió una rápida operación de limpieza en el sitio nuclear de Mojdeh, al norte de Teherán, tras los ataques aéreos israelíes del 18 de junio, informó el Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional. Según el grupo, las imágenes satelitales muestran la demolición de edificios dañados, lo que podría eliminar evidencia de posibles trabajos vinculados al desarrollo de armas nucleares.

El organismo recordó que Mojdeh, también conocido como Lavisan II, está asociado al Plan AMAD, un programa de armas que, según Naciones Unidas y la inteligencia estadounidense, concluyó en 2003. Sin embargo, uno de los edificios impactados estaba relacionado con el Instituto de Física Aplicada y otro con el grupo Shahid Karimi, sancionado por Estados Unidos por actividades en misiles y explosivos.

El Tip: Tel Aviv bombardeó dos veces el sitio de Mojdeh, conocido como Lavisan II, cerca de la Universidad Malek Ashtar

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) busca reanudar inspecciones tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra instalaciones clave como Fordow, Natanz e Isfahan. Por su parte, Rafael Grossi, su director, subrayó que Irán debe permitir visitas “lo antes posible” para contabilizar más de 400 kilogramos de uranio enriquecido cercano a nivel armamentístico.