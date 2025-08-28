Reunión en Washington crea tensiones sobre Gaza

Funcionarios israelíes y estadounidenses sostuvieron ayer un encuentro en Washington para analizar el futuro de Gaza tras casi dos años de guerra. La cita diplomática coincidió con la creciente indignación internacional por el ataque al hospital Nasser, en el sur del enclave, donde el lunes pasado murieron 22 personas, incluidos cinco periodistas y trabajadores de emergencias, en un doble bombardeo sin explicación oficial inmediata.

El presidente estadounidense Donald Trump encabezó una reunión privada con altos funcionarios, su exasesor Jared Kushner y el ex primer ministro británico Tony Blair. Según el enviado especial Steve Witkoff, Trump presentará “un plan muy completo” para el futuro de Gaza, centrado en asistencia humanitaria y propuestas políticas para estabilizar la región.

El Dato: En una entrevista con Fox News el martes pasado, Witkoff afirmó creer que la guerra en Gaza podría terminar en los próximos cuatro meses.

En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió al ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, para discutir cooperación bilateral en temas de seguridad regional, la amenaza nuclear de Irán y la próxima sesión de la Asamblea General de la ONU. Rubio reiteró el “compromiso inquebrantable” de Washington con Israel, mientras que Saar descartó la posibilidad de un Estado palestino, subrayando que la ofensiva militar en Gaza continuará.

Por su parte, las autoridades sanitarias de Gaza confirmaron que el saldo de víctimas en el complejo médico Nasser ascendió a 22 tras la muerte de dos heridos. Entre los fallecidos figuran periodistas de agencias internacionales como Reuters y Associated Press. Mohamed Sakar, director de enfermería, rechazó la versión israelí de que Hamas operaba una “cámara oculta” en el edificio y sostuvo que las únicas cámaras eran las utilizadas por reporteros acreditados.

313 personas han muerto de hambre desde 2023

“Las escaleras junto al quirófano son un centro (de trabajo) de los periodistas, allí colocan sus cámaras para transmitir a medios locales e internacionales, no es ningún secreto. Todos lo saben, también Israel”, aseguro Sakar.

Debate en la ONU. Mientras tanto, 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con la excepción de Estados Unidos, advirtieron que la hambruna que azota al territorio es una “crisis creada por el hombre” y recordaron que el uso del hambre como arma de guerra viola el derecho internacional.

El comunicado conjunto exigió un alto al fuego inmediato, la liberación de los rehenes en poder de Hamas y la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria. Según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC), más de medio millón de palestinos sufren hambruna.

Por su parte, Israel rechazó ese diagnóstico y acusó a la IPC de basarse en datos proporcionados por Hamas. El director general de Exteriores israelí, Eden Bar Tal, afirmó que el informe fue manipulado con fines políticos y que Gaza ha recibido una “avalancha de ayuda” gestionada con la colaboración de su gobierno.

Estados Unidos también puso en duda la credibilidad del reporte.