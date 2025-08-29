Venezuela rechaza “amenazas” de EU

El presidente Nicolás Maduro aseguró ayer que “no hay forma” de que una fuerza extranjera invada Venezuela, en referencia a las operaciones militares desplegadas por Estados Unidos en aguas del Caribe, que calificó como una “amenaza” directa contra la soberanía de su país. Desde un acto con las fuerzas armadas, el mandatario destacó que su país está preparado para defender la paz y llamó a reforzar la Milicia Bolivariana con jornadas de inscripción de civiles.

Mientras tanto, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió militarizar el Catatumbo del lado venezolano para enfrentar a grupos mafiosos y guerrillas. En tanto Caracas movilizó 15 mil efectivos a Zulia y Táchira. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, negó la existencia de campamentos armados colombianos en su territorio.

El Tip: EU movilizó más de cuatro mil marines, destructores y buques anfibios hacia el Caribe, lo que eleva la tensión en la región.

Cuba también rechazó el despliegue de EU, al considerarlo una “excusa absurda”. La Casa Blanca, en contraste, afirmó que Maduro no es un presidente legítimo, sino un líder acusado de narcotráfico.