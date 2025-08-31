Israel anuncia la muerte de dirigentes de Hamás en medio de ofensiva en Gaza

Israel ultimó a Abú Obeida, portavoz de Hamas (izq.) y a Mohammad Sinwar, jefe militar de Hamás en Gaza (der.).

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, informó que las fuerzas israelíes mataron a Abú Obeida, portavoz de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, en un ataque efectuado el sábado en un barrio de la ciudad de Gaza.

“El portavoz de Hamás fue eliminado en Gaza”, declaró Katz en la red social X, al tiempo que felicitó al Ejército y a los servicios de inteligencia por la operación.

Por otro lado, el grupo palestino Hamás confirmó la muerte de su jefe militar en la Franja de Gaza, Mohammad Sinwar, según declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

El movimiento publicó imágenes del dirigente junto a otros miembros de la organización, a quienes calificó como “mártires”. Su fallecimiento ocurre meses después de que Israel asegurara que lo había abatido en un ataque aéreo en mayo.

Mohammad Sinwar, jefe militar de Hamás en Gaza. ı Foto: Reuters

Mohammad Sinwar, hermano menor de Yahya Sinwar —líder de la facción islamista y uno de los autores del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel— asumió la dirección militar del grupo tras la muerte de su hermano en octubre de 2024.

La confirmación de su deceso dejaría a su colaborador cercano, Izz al-Din Haddad, como responsable de las operaciones del brazo armado en todo el enclave, señalaron medios internacionales.

El portavoz de Hamás, Abú Obeida. ı Foto: Reuters

A propósito de estos hechos, se suma la muerte de otros dirigentes de Hamás en los últimos meses. Entre ellos se encuentra Ismail Haniyeh, líder político del grupo, asesinado en Teherán en julio de 2024 en un ataque atribuido a Israel, así como el propio Yahya Sinwar.

Previamente, figuras históricas como el jeque Ahmed Yasin también habían sido eliminadas por las fuerzas israelíes, según reportes de la prensa internacional.

Aspecto de un ataque israelí en Gaza. ı Foto: Reuters

Actualmente, el Ejército israelí mantiene una ofensiva terrestre de gran escala en Gaza, cuyo objetivo declarado es tomar el control total de la ciudad y desmantelar los últimos bastiones de Hamás. La operación busca una derrota “decisiva” del movimiento islamista.

En paralelo, la situación humanitaria en la Franja continúa deteriorándose. Miles de personas han sido desplazadas y organismos internacionales han advertido sobre el riesgo de un agravamiento de la crisis. Asimismo, persisten preocupaciones sobre la seguridad de los rehenes y aumentan las demandas internacionales de un alto el fuego.

Con información de Reuters y Europa Press.

