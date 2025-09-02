Intensas lluvias

Tragedia en Sudán: alud arrasa con aldea

Sólo un sobreviviente fue hallado tras el desastre; más de mil personas murieron

Campamento para desplazados en Tawila, Darfur del Norte, Sudán.
La Razón Online

Más de mil personas murieron el pasado domingo en un deslizamiento de tierra que destruyó una aldea en las montañas Marra, al oeste de Sudán, según informó ayer el Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán (SLM) grupo que controla la zona. Sólo un sobreviviente fue hallado tras el desastre luego de intensas lluvias. En un comunicado, el SLM pidió a Naciones Unidas y a agencias humanitarias ayuda para recuperar los cuerpos de hombres, mujeres y niños, al advertir que el pueblo quedó “completamente arrasado”.

Por su parte, el gobernador de Darfur, Minni Minnawi, calificó el hecho como una tragedia humanitaria que “supera las fronteras de la región” y reclamó asistencia internacional urgente. Sin embargo, gran parte de Darfur permanece inaccesible por la guerra que desde hace tres años enfrenta al ejército sudanés y a las Fuerzas de Apoyo Rápido, con combates intensificados en El-Fasher. El conflicto ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados, lo que agrava la crisis humanitaria.

