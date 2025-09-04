Aviones militares de Venezuela vuelan cerca de buque de EU en aguas internacionales.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que dos aviones militares de Venezuela volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense, lo que puede escalar las tensiones entre ambos países.

Dicha acción fue señalada por EU como un intento de interferir con sus operaciones antinarcóticos y antiterroristas.

“Hoy dos aviones militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de los Estados Unidos en aguas internacionales. Esta acción altamente provocadora fue diseñada para interferir con nuestras operaciones antinarcóticos y antiterroristas”, señaló el Departamento de Defensa en un comunicado publicado en redes sociales.

Además, también lanzó una advertencia al régimen venezolano: “se recomienda encarecidamente al Cártel que dirige Venezuela que no realice ningún otro esfuerzo para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense”.

Estados Unidos ha acusado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser líder del llamado Cártel de Los Soles, acusado de cooperar con el Cártel de Sinaloa para llevar drogas a la Unión Americana.

Además, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) publicó una recompensa de 50 millones de dólares por información que ayude a la detención de Nicolás Maduro, quien ha desplegado a millones de milicianos para garantizar su seguridad ante el posicionamiento de barcos de EU cerca de las costas venezolanas.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que el mandatario de Venezuela es “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”.

Designan al Cártel de Los Soles como organización terrorista

El gobierno de Estados Unidos anunció en julio la designación oficial del Cártel de Los Soles como una organización criminal trasnacional, una medida que busca combatir el narcotráfico y la violencia transfronteriza que afecta a comunidades estadounidenses.

Según el Departamento de Estado, este cartel ha estado involucrado activamente en el tráfico de drogas, generando una red de corrupción, violencia y desestabilización en la región.

Estados Unidos aseguró que el nombre del cartel se deriva de las insignias del sol que a menudo se representan en los uniformes de los oficiales militares venezolanos, por quienes también ofrecen recompensa.

Además, afirmó que el Cartel de Los Soles (también conocido como Cartel de los Soles) es liderado por Nicolás Maduro y otras personas venezolanas de alto rango en el régimen.

