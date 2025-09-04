Estados Unidos desarticula grupo liderado por mexicanos que contrabandeó menores

El gobierno de Estados Unidos acusó a cuatro personas, entre ellas dos mexicanos, por el contrabando de menores desde México hacia ese país, a quienes en ocasiones les suministraban caramelos con THC para sedarlos durante el traslado.

La fiscal general de EU, Pamela Bondi, informó en conferencia de prensa, que se trata de los mexicanos Susana y Daniel Guadian, ambos de 50 años; Dianne Guadian, de 32 con ciudadanía estadounidense, y Manuel Valenzuela, de 35, con residencia permanente legal en El Paso, Texas.

Las cuatro personas fueron acusadas por la fiscalía por conspiración para transportar extranjeros y traer extranjeros a Estados Unidos para obtener ganancias financieras.

TE RECOMENDAMOS: Escalan tensiones Aviones militares de Venezuela vuelan cerca de buque de EU en aguas internacionales

“Este Departamento de Justicia está investigando y enjuiciando el contrabando de personas de manera más agresiva que nunca, y el Grupo de Trabajo Conjunto Alpha es la punta de lanza”, dijo la fiscal Bondi.

La fiscal general de EU, Pam Bondi Foto›AP

“No descansaremos hasta que quienes se benefician del sufrimiento de las personas vulnerables, incluidos niños no acompañados, se enfrenten a una justicia severa e integral”, advirtió.

Dianne Guadian y Manuel Valenzuela fueron arrestados en El Paso el 30 de agosto y tuvieron sus primeras comparecencias el 2 de septiembre.

Según la denuncia, entre el 1 de mayo y el 17 de octubre de 2024, los acusados formaban parte de una organización de contrabando de extranjeros que llevó ilegalmente a niños extranjeros no acompañados de entre las edades de cinco y 13 años a EU desde Ciudad Juárez, Chihuahua.

La demanda alega que Susana y Daniel Guadian reclutaron conductores para transportar a los menores en coche desde México a un puerto de entrada en la frontera de Estados Unidos.

Los conductores y su cómplice presentaban documentos estadounidenses a los oficiales de inspección alegando falsamente que los documentos pertenecían a los niños y que eran los padres de ellos.

Durante al menos un evento de contrabando, a los menores les dieron gomitas que contenían marihuana para sedarlos. Uno de los menores fue llevado a un hospital local y más tarde diagnosticado con intoxicación por marihuana.

Una vez en territorio estadounidense, los infantes fueron llevados a El Paso, donde, según la denuncia, Dianne y Manuel Valenzuela los recogerían y pagarían a los conductores, a quienes se les entregaron 900 dólares por cada menor que llevaran a Estados Unidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT