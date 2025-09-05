Israel afirma control del 40% de Gaza

Un campamento improvisado de tiendas de campaña para palestinos desplazados, el 1 de septiembre.

El Ejército israelí aseguró ayer haber tomado el 40% de la ciudad de Gaza tras más de tres semanas de ofensiva con intensos bombardeos y combates calle por calle. El portavoz militar Effie Defrin explicó en un videomensaje que las operaciones se concentran en los barrios de Zeitún y Sheikh Radwan, donde brigadas de infantería atacan lo que describió como “infraestructura de Hamas”.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, los ataques han dejado 64 mil 231 muertos y más de 161 mil heridos desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023. Ayer, al menos 69 palestinos murieron en la Franja, 39 de ellos en la ciudad de Gaza.

El Tip. EU impuso sanciones a tres grupos palestinos de derechos humanos que pidieron a la Corte Penal Internacional investigar a Israel por acusaciones de genocidio en Gaza.

Mientras tanto, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, calificó las acciones israelíes de “genocidio” y reprochó la falta de unidad de la Unión Europea. Por su parte, Israel rechazó con dureza sus palabras, la acusó de difundir propaganda de Hamas y de ignorar a los rehenes.

La vicepresidenta es la primera miembro de la Comisión del bloque en hacer esa acusación.