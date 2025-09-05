Trump ordena cambiar nombre del Pentágono por Departamento de Guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes un decreto para renombrar el Departamento de Defensa (Pentágono) como “Departamento de Guerra”, volviendo a un título que tuvo hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

El decreto autorizaría al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a los funcionarios subordinados a utilizar títulos secundarios como “Secretario de Guerra” y “Subsecretario de Guerra” en la correspondencia oficial y las comunicaciones públicas, según una hoja informativa de la Casa Blanca.

La medida encargaría a Hegseth que recomendara las medidas legislativas y ejecutivas necesarias para hacer permanente el cambio de nombre.

Cabe mencionar que los cambios de nombre de los departamentos requieren la aprobación del Congreso, pero los republicanos tienen una escasa mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

El cambio de nombre a “Departamento de Guerra” es parte de la última remodelación de la imagen del Ejército estadounidense e incluye su decisión de presidir un desfile militar extraordinario en el centro de Washington DC y de restaurar los nombres originales de las bases militares que fueron cambiados tras las protestas por la justicia racial en 2020.

Departamento de Guerra se utilizó tras la Segunda Guerra Mundial

El Departamento de Defensa de Estados Unidos se llamó Departamento de Guerra hasta 1949, cuando el Congreso unificó el Ejército, la Armada y las Fuerzas Aéreas tras la Segunda Guerra Mundial.

Los historiadores dicen que el nombre se eligió en parte para indicar que, en la era nuclear, Estados Unidos se centraba en la prevención de conflictos.

Con información de Reuters.

JVR