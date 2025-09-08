EU, listo para pasar a la fase 2 contra Rusia

Un edificio dañado en Kiev durante un ataque con drones rusos, ayer

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está dispuesto a iniciar una “segunda fase” de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, sin precisar detalles sobre las medidas. La declaración se dio tras el ataque aéreo más grande lanzado por Moscú desde 2022, que dejó cuatro muertos, 44 heridos y severos daños en Kiev.

Rusia atacó ayer la capital de Ucrania con 810 drones y señuelos, dijo la fuerza aérea del país, agregó que derribó 747 drones y cuatro misiles. Poco después del amanecer, se pudo ver una densa columna de humo elevándose desde el último piso en llamas del principal edificio gubernamental, situado en el histórico distrito de Pecherskyi, de acuerdo con testigos.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió a sus aliados más sanciones y defensas aéreas. En tanto, Emmanuel Macron calificó los ataques de “terroristas”, mientras el británico Keir Starmer aseguró que Putin “no busca la paz”.