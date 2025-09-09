Tribunal respalda las deportaciones en LA

La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó ayer la política migratoria más dura de la administración Trump, al permitir que agentes federales lleven a cabo redadas en el sur de California basadas en apariencia, idioma o etnia. Con seis votos a favor y tres en contra, la corte suspendió temporalmente la orden judicial que limitaba estas acciones, lo que facilita a las autoridades continuar con patrullas itinerantes sin una “sospecha razonable” formal de presencia ilegal.

El Dato: Miller, el arquitecto de la ofensiva migratoria de Trump, exigió en mayo que líderes del ICE aumentaran las deportaciones y estableció la meta de tres mi arrestos diarios.

La decisión del tribunal, emitida sin explicación detallada, provocó la protesta de los tres jueces liberales. La jueza Sonia Sotomayor calificó el fallo como un “grave abuso”, señaló que ciudadanos y residentes latinoamericanos podrían ser detenidos únicamente por su acento, color de piel o tipo de empleo, lo que afectaría derechos garantizados por la Cuarta Enmienda. “No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que parezca latino”, advirtió.

El fallo representa una victoria para la Casa Blanca y para la fiscal general designada Pam Bondi, quien lo describió como una “victoria masiva” que permitirá a los agentes federales arrestar y deportar inmigrantes en el área metropolitana de Los Ángeles sin supervisión judicial directa. La administración de Trump ha defendido estas operaciones como esenciales para el cumplimiento de la ley y la seguridad pública, aunque críticos califican las tácticas de raciales y también de abusivas.

822 arrestos realizó el ICE durante una semana en agosto

El impacto inmediato se refleja en comunidades latinas, donde las detenciones masivas han generado temor, protestas y demandas legales. Entre los demandantes se encuentra Pedro Vásquez Perdomo, ciudadano estadounidense, quien relató haber sido detenido sin explicación mientras buscaba trabajo. “Me trataron como si no importara. ¿Y ahora la Corte Suprema dice que está bien? Esto es racismo con placa”, denunció.

En tanto, el juez conservador Brett Kavanaugh argumentó que la etnicidad por sí sola no constituye sospecha razonable, pero sí puede ser considerada junto a otros factores. El fallo del Supremo podría crear precedentes para operativos similares en otras ciudades con fuerte presencia inmigrante, como Chicago y Boston, donde la administración anunció nuevas acciones de control migratorio.

Mientras que gobernadores y alcaldes demócratas, como Gavin Newsom y Karen Bass, calificaron la decisión como una amenaza al tejido de la libertad personal, advirtieron que la política de deportaciones indiscriminadas separará familias y generará temor generalizado en la comunidad. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que sus operaciones se enfocan en criminales y pandilleros ilegales, mientras persiste la tensión entre la política federal y los estados que se oponen a las redadas.

La Corte Suprema reafirma así su respaldo a Trump en materia migratoria, consolida una línea dura que enfrenta críticas legales y sociales, mientras latinos y defensores de derechos humanos se preparan para impugnar judicialmente lo que consideran un ataque sistemático a comunidades vulnerables y a la protección constitucional dentro de Estados Unidos.