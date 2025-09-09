Washington reitera misión antidrogas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró ayer desde un buque frente a Puerto Rico que marineros e infantes de marina no realizaban entrenamiento, sino una misión antinarcóticos real para proteger “intereses vitales” de EU, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de tráfico de drogas, lo que Caracas niega. Acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, Hegseth fue recibido por la gobernadora Jenniffer González, quien destacó la importancia estratégica de la isla y agradeció la presencia militar.

El Tip: Nicolás Maduro anunció ayer el adelanto de las fiestas navideñas en el país, dijo que darán inicio por “decreto” el próximo 1 de octubre.

La administración Trump desplegó 10 F-35 en Puerto Rico y mantiene ocho barcos con misiles y un submarino nuclear en el Caribe. Venezuela, por suparte, movilizó buques y millones de milicianos. Mientras que funcionarios de ese país, Padrino López y Diosdado Cabello llamaron a los venezolanos a prepararse ante la operación estadounidense. Washington cuestiona la legalidad de recientes ataques, en tanto Irán reiteró su apoyo a Caracas, lo cual refuerza la tensión regional.