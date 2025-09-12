ONU condena ataque israelí para matar a los líderes de Hamas

Edificios destruidos durante las operaciones terrestres y aéreas israelíes en el norte de la Franja de Gaza, ayer.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió ayer una declaración conjunta sin precedentes en la que condenó los ataques israelíes perpetrados en Doha contra una delegación de Hamas. El texto, adoptado de forma unánime por los 15 miembros y respaldado incluso por Estados Unidos, no menciona expresamente a Israel, pero sí resalta el compromiso de los países con la soberanía e integridad territorial de Catar. La resolución enfatiza la necesidad de proteger el papel de Doha como mediador en las negociaciones indirectas entre Israel y el grupo islamista palestino.

El ataque aéreo, ocurrido el martes pasado en la capital catarí, dejó seis muertos: cinco palestinos y un policía local. Entre los fallecidos se encontraba Hammam al Hayya, hijo de Khalil al Hayya, jefe de la delegación de Hamas. Aunque la ofensiva tuvo como objetivo una reunión de liderazgo del movimiento, ninguno de los representantes directamente involucrados en el proceso negociador perdió la vida, de acuerdo con la propia organización.

El Dato: El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, visitará Washington este viernes, se espera que se reúna con el presidente Donald Trump.

Tras el bombardeo, el portavoz de Hamas, Fawzi Barhoum, acusó a Washington de complicidad total con Israel. Según su versión, la delegación palestina evaluaba una propuesta de tregua entregada por el primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, justo antes del ataque. Barhoum denunció que la casa del líder negociador fue alcanzada, resultando herida su esposa, así como la nuera y los nietos del dirigente.

TE RECOMENDAMOS:

La acusación generó tensiones diplomáticas en la sesión de emergencia convocada en Nueva York, donde Estados Unidos negó cualquier participación en la ofensiva. Dorothy Shea, representante interina ante la ONU, afirmó que la acción “no sirve a los intereses de Israel ni de Estados Unidos” y sostuvo que Catar es un socio clave en los intentos de alcanzar un alto al fuego. Sin embargo, reiteró que la eliminación de Hamas es un objetivo estratégico para Washington y Tel Aviv. Shea dejó claro que “Estados Unidos no puede y no defenderá el ataque de Israel a Qatar”.

Por su parte, el emir Tammim bin Hamad Al Thani encabezó el funeral de las víctimas, mientras su gobierno anunció una cumbre de emergencia para el 14 y 15 de septiembre con la participación de la Liga Árabe y la Organización de la Cooperación Islámica. El propósito: coordinar una respuesta política y legal contra lo que califican de flagrante agresión a la soberanía catarí.

64 mil 718 palestinos han muerto por fuego israelí

En tanto, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán expresaron su solidaridad con Doha, enviando delegaciones oficiales. La Liga Árabe, integrada por 22 naciones, trabaja en un documento conjunto para denunciar internacionalmente el ataque y explorar medidas jurídicas contra Israel.

Mientras tanto, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que condena la crisis humanitaria en Gaza y responsabiliza a Israel por el bloqueo de ayuda. Aunque el texto evitó calificar la ofensiva como genocidio, reconoció que los informes de las Naciones Unidas son consistentes con esa definición. El documento también respalda suspender parcialmente el acuerdo de asociación comercial con Israel, bloquear las transferencias de armas y sancionar a los colonos violentos en Cisjordania contra palestinos.