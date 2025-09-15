Trump endurece presión militar sobre Venezuela

Aviones de combate en la base militar de Roosevelt Roads, el 13 de septiembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta a eventuales acciones militares en Venezuela al responder con un “veremos qué pasa” sobre la posibilidad de ataques dentro de ese país. Justificó su postura al acusar a Caracas de enviar pandilleros, drogas y narcotraficantes a territorio estadounidense, lo que calificó como “inaceptable”.

Las declaraciones se producen en medio del aumento de tensiones bilaterales tras el despliegue de ocho buques y un submarino nuclear en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, medida que el gobierno de Nicolás Maduro interpreta como un intento de cambio de régimen.

En respuesta, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunció un incremento de vuelos de inteligencia de EU sobre la región y acusó a Washington de buscar un incidente que justifique una intervención. Aseguró que Caracas está preparada y anunció entrenamientos militares continuos como parte del Plan Independencia 200.