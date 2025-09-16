Comisión de la ONU resuelve que Israel ha cometido genocidio en Gaza

Una columna de humo se percibe al fondo de Gaza, tras un ataque israelí.

Una comisión independiente de investigación de Naciones Unidas concluyó que Israel ha cometido actos de genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza y señaló a altos cargos del Gobierno, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, como responsables de incitación.

El informe, de 72 páginas, establece que las autoridades israelíes incurrieron en al menos cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención de la ONU contra el Genocidio de 1948.

De acuerdo con agencias, los investigadores documentaron asesinatos, daños físicos y psicológicos graves, condiciones de vida dirigidas a la destrucción del grupo palestino y medidas orientadas a impedir nacimientos.

La comisión también aludió a declaraciones públicas de dirigentes israelíes como prueba de intención, entre ellas una carta enviada por Netanyahu a soldados en noviembre de 2023, donde comparó la ofensiva en Gaza con una “guerra santa de aniquilación total”.

La investigación se basó en entrevistas con víctimas y testigos, así como en documentos verificados y análisis de imágenes satelitales. El informe responsabiliza también al expresidente de Defensa, Yoav Gallant, y al presidente Isaac Herzog, aunque aclara que podrían existir más funcionarios implicados.

Navi Pillay, presidenta de la comisión y exjueza del Tribunal Penal Internacional, declaró que “el genocidio en curso en Gaza es un ultraje moral y una emergencia jurídica”, al advertir que la campaña israelí se desarrolla “con absoluta impunidad” desde hace casi dos años. Añadió que la comunidad internacional no puede permanecer en silencio, ya que la inacción equivaldría a complicidad.

Por otro lado, las autoridades israelíes rechazaron categóricamente el informe. El Ministerio de Exteriores lo calificó de “falso” y lo atribuyó a “socios de Hamás”. El embajador en Ginebra, Daniel Meron, afirmó que la investigación fue elaborada por “aliados de Hamás” y la describió como una “calumniosa perorata”.

En la misma línea, el presidente Herzog sostuvo que las conclusiones distorsionan sus declaraciones y acusó a la comisión de “blanquear las atrocidades de Hamás” mientras Israel busca la devolución de los rehenes.

Israel ha defendido su derecho a la autodefensa tras el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando milicianos palestinos mataron a unas mil 200 personas y secuestraron a 251, según cifras oficiales.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Gaza, la ofensiva posterior ha dejado más de 64 mil muertos y ha generado una crisis humanitaria en la que parte de la población sufre hambruna. Mientras tanto, Israel enfrenta un caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que aún evalúa las acusaciones.

