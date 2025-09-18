Trump declara a Antifa como terrorista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Truth Social que designará al movimiento Antifa como una organización terrorista, calificándolo de “desastre radical de izquierda, enfermo y peligroso”. La declaración ocurre en medio de la conmoción política tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, hecho que la Casa Blanca ha usado como argumento para endurecer su postura contra grupos de izquierda.

Sin embargo, la medida enfrenta serias dudas legales y operativas. Antifa carece de estructura centralizada o liderazgo, lo que dificulta precisar a quién afectaría la designación. Expertos señalan que no existe un marco legal para clasificar como terroristas a movimientos nacionales, a diferencia de las organizaciones extranjeras.

El Tip: Antifa, abreviatura de “antifascistas”, engloba a grupos militantes de extrema izquierda y no a una entidad única.

Trump también advirtió que promoverá investigaciones sobre el financiamiento del movimiento y la posibilidad de aplicar la ley RICO contra organizaciones progresistas. La oposición demócrata acusa a Trump de usar la tragedia para reprimir a la disidencia política en EU.