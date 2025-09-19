Trump se siente “decepcionado” de Putin por la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció ayer sentirse “decepcionado” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, al considerar que las negociaciones para poner fin a la invasión de Ucrania no han rendido los resultados que esperaba. En una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer, el magnate aseguró que pensó que el conflicto en Europa del Este sería “uno de los más fáciles de resolver” debido a la relación personal que mantenía con Putin, pero subrayó que la realidad ha demostrado lo contrario.

“Está matando a mucha gente, francamente muchos soldados rusos están muriendo más que los ucranianos”, declaró Trump frente a los medios, al tiempo que admitió que las dinámicas bélicas suelen ser imprevisibles y terminan desafiando cualquier cálculo político.

Starmer, quien recibió a Trump en la residencia de Chequers, enfatizó que el Reino Unido trabaja junto a Washington para frenar la violencia y mantener la presión sobre el Kremlin. El jefe de Gobierno británico calificó los últimos ataques rusos como “el mayor desde el inicio de la invasión”, con violaciones inéditas del espacio aéreo de la OTAN.

“Hoy debatimos cómo podemos reforzar nuestras defensas, seguir apoyando a Ucrania y aumentar decisivamente la presión para que Putin acepte un acuerdo de paz duradero”, afirmó el dirigente laborista. El primer ministro destacó también que el vínculo con Estados Unidos trasciende la cooperación militar, al remarcar que ambas naciones comparten el objetivo de buscar la paz en conflictos como los de Ucrania y Gaza.

Trump, por su parte, resaltó la importancia de mantener la unidad transatlántica y defendió lo que llamó un “vínculo inquebrantable” con el Reino Unido, en medio de un clima internacional marcado por múltiples frentes bélicos.

Uno de los puntos centrales del discurso de Trump fue el petróleo ruso. El mandatario estadounidense reiteró que la clave para obligar al Kremlin a retroceder radica en frenar sus ingresos energéticos. “Si el precio del petróleo baja, Putin se va a retirar, no tendrá otra opción”, señaló.

También recordó que ha impuesto fuertes aranceles a la India por mantener importaciones de crudo ruso y lanzó un ultimátum a los países de la OTAN para que suspendan estas compras. Sólo entonces, dijo, Estados Unidos aplicará sanciones más severas. Aclaró, sin embargo, que el Reino Unido no forma parte de los países que siguen adquiriendo combustibles fósiles rusos.

Respecto a la cumbre celebrada en Alaska, en la que invitó a Putin, Trump rechazó haber cometido un error estratégico, aunque admitió que no produjo avances sustanciales. “La guerra es distinta, suceden cosas opuestas a lo que uno piensa”, insistió. La gira también incluyó discusiones sobre Gaza y otros escenarios de inestabilidad global.