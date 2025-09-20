Israel intensifica ataques y cierra vía de escape

Palestinos desplazados huyen de la ciudad de Gaza a pie y en vehículo, ayer, por una carretera costera.

La aviación israelí intensificó sus bombardeos contra el barrio de Tal al Hawa, de la ciudad de Gaza, mayoritariamente vacía tras abandonarlo sus residentes, al tiempo que cerró la segunda vía de escape de la metrópoli que abrió el pasado miércoles en la carretera de Salah al Din.

Ayer, los aviones dejaron caer numerosos explosivos en este barrio del suroeste de la ciudad, levantando varias columnas de humo y atacando edificios de gran altura, como una estrategia para abrir terreno para los tanques y las tropas, en el marco de la operación terrestre en desarrollo, mientras la población de la capital denuncia no haber podido utilizar la vía de escape al encontrarse en una zona dominada por el Ejército israelí.

En tanto, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, dio la orden de suspender el acceso de “todos los convoyes que viajan de Jordania a Gaza” con ayuda humanitaria tras el tiroteo perpetrado el jueves por el conductor del camión de uno de ellos, en el cruce fronterizo de Allenby, que cobró la vida de dos soldados.

El Tip: Un grupo armado palestino en la aldea de Qizan al Najjar, en Jan Yunis, se autoproclamó responsable de la zona humanitaria, y dijo que ayuda a liberar de la opresión de Hamas.

Mientras, Estados Unidos afirmó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el informe de una comisión de este organismo sobre genocidio en Gaza incluye “mentiras” y no tiene credibilidad.

“Consideramos que se trata de un informe difamatorio que carece de credibilidad. Presenta mentiras y distorsiones en beneficio de Hamas”, aseguró la representante diplomático Morgan Ortagus, tras vetar una resolución del Consejo que pedía un alto el fuego en la Franja.

65 mil 174 palestinos muertos y 166 mil heridos ha dejado la guerra

En tanto, la Asamblea General de la ONU aprobó este viernes por una mayoría aplastante de 145 votos a favor y sólo cinco en contra permitir de forma excepcional que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, participe por videoconferencia en la 80 sesión de la Asamblea que comienza la semana próxima, en la que se prevé que varios Estados reconozcan la existencia de un Estado Palestino. Sólo votaron en contra Israel, EU, Paraguay, Nauru y Palau.