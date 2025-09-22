Francia reconoce al Estado de Palestina en la ONU; se une a Reino Unido, Portugal, Australia y Canadá

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este lunes que Francia reconoce al Estado palestino, precisó que no se puede esperar más, condenó los atentados del 7 de octubre y pidió una solución.

Precisó que se debe hacer todo lo posible para que se preserve la posibilidad de una solución de dos estados, para que Israel y palestina puedan vivir uno junto al otro en paz y seguridad.

Ha llegado el momento. Fiel al compromiso histórico de mi país con Oriente Medio y con la paz entre israelíes y palestinos, declaro que hoy Francia reconoce el Estado de Palestina Emmanuel Macron, presidente de Francia



🔴URGENTE. Francia anuncia el reconocimiento de Palestina en la ONU.

"Ha llegado el momento. Por eso, fiel al compromiso histórico de mi país en Oriente Medio, por la paz entre los pueblos israelí y palestino, declaro que Francia reconoce el Estado de Palestina"@EmmanuelMacron pic.twitter.com/rXMz61mTT3 — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 22, 2025

En la Conferencia internacional de alto nivel para la solución pacífica de la cuestión de Palestina y la aplicación de la solución de dos Estados que se llevó a cabo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), apuntó que espera que los socios árabes y musulmanes de Francia también colaboren.

En la presentación del Plan de paz para Gaza apuntó que la guerra debe parar, se deben liberar a los 48 rehenes detenidos por Hamás, las masacres y los bombardeos deben parar, y se debe desarmar a Hamás para que el grupo terrorista deje de tener poder en la Franja.

Podré decidir abrir una embajada en el Estado de Palestina tan pronto como todos los rehenes detenidos en Gaza hayan sido liberados y se haya establecido un alto el fuego. Emmanuel Macron, presidente de Francia



Francia pide cese al fuego en Palestina ı Foto: Conferencia sobre la solución de dos Estados|Especial

Dijo que existe una responsabilidad colectiva para construir una paz duradera en el medio oriente. También apuntó que el 7 de octubre es una “herida que continúa viva” para la conciencia universal, y condenó el uso del terrorismo.

Precisando que no detendrán el combate contra el antisemitismo, dijo que los franceses rindieron homenaje a los 151 compatriotas que asesinaron durante el siete de octubre, y a todas las víctimas de ese día.

Asimismo, agregó que aunque el frente de Hamás se ha debilitado, se sigue buscando el término definitivo al fuego para que se puedan salvar vidas de cientos de miles de palestinos que viven aterrorizados por el riesgo de morir.

Recordando el apoyo que Francia le dió anteriormente a Israel por los ataques de Irán, dijo que el reconocimiento del Estado de Palestina es el reconocimiento legítimo de los derechos del pueblo palestino y una derrota para Hamás, y puntualizó que esto no quita el reconocimiento que Francia ha dado anteriormente al pueblo de israelí.

Hasta ahora, Reino Unido, Portugal, Canadá, Australia y Francia son los países que han reconocido al Estado palestino.

Durante su discurso, el presidente francés agradeció la responsabilidad adquirida por estos países al dar el reconocimiento al Estado de Palestina, pues aseguró que esto abre el camino para una negociación entre ambos estados.

Agradezco los esfuerzos de Qatar, Egipto y Estados Unidos para llegar a esto, y le pido a Israel que no haga nada más para obstaculizar esta solución

A su vez, dijo que a nivel político se debe neutralizar a los tomadores de decisiones de Hamás, y que una vez que el fuego sece se debe hacer un esfuerzo colectivo para ayudar al pueblo de Gaza.