Cambio climático es una ‘estafa’ dice Trump en la ONU

Durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el cambio climático como “la mayor estafa del mundo”, reafirmando su escepticismo hacia las iniciativas medioambientales internacionales y las instituciones multilaterales.

La postura del mandatario contrasta con el consenso científico, que sostiene que el cambio climático es real, está provocado principalmente por la actividad humana y se está agravando.

Expertos señalan el aumento sostenido de las temperaturas, el deshielo y la intensificación de fenómenos extremos como tormentas y huracanes como evidencia del impacto global. Organismos internacionales, incluida la ONU, han advertido que retrasar acciones concretas podría generar daños irreversibles para el planeta y las personas.

🇺🇸🇺🇳 | URGENTE: Trump en la ONU: "El cambio climático es la mayor estafa de la historia. Todas las predicciones de la ONU fueron erróneas".

pic.twitter.com/Nm1CcIOXpK — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 23, 2025

Sin embargo, en su discurso, Trump defendió las políticas energéticas de su administración, que promueven la expansión de la perforación para la extracción de petróleo y gas natural, al tiempo que cuestionó los proyectos energéticos de alto costo en Europa orientados a reducir la huella de carbono. Según el presidente, estas estrategias ponen en riesgo la estabilidad económica y cultural de los países que las aplican.

El mandatario también vinculó sus críticas a la inmigración, señalando que las políticas migratorias más flexibles de las naciones europeas generan, junto con la energía verde, un “monstruo de dos cabezas” que destruye todo a su paso.

“Les aseguro que, si no se alejan de la ‘estafa de la energía verde’, su país va a fracasar”, afirmó.

El tono del discurso provocó gruñidos y risas incómodas entre los delegados presentes, reflejando la tensión que generaron las declaraciones de Trump en el recinto internacional.

El presidente estadounidense Donald Trump habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas ı Foto: AP

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT