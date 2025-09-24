EU reprocha a potencias por apoyar a un Estado palestino

Gazatíes desplazados huyen del norte de la Franja, a pie y en vehículos, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas para rechazar de manera contundente el reconocimiento de un Estado palestino por parte de varias potencias occidentales. A juicio del magnate, esa decisión no fortalece la paz, sino que, por el contrario, premia las “atrocidades” cometidas por Hamas desde los ataques contra Israel en octubre de 2023, en los que murieron más de 1,200 personas y fueron capturados rehenes que aún permanecen en poder del grupo.

Trump sostuvo que la prioridad debe ser la liberación inmediata de los cautivos en Gaza y advirtió que cualquier legitimación internacional hacia Palestina bajo el actual contexto sería “una recompensa inaceptable” para los militantes responsables de prolongar la violencia. Su mensaje buscó marcar distancia con países como Francia, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Portugal, que en los últimos días anunciaron el reconocimiento diplomático.

El Dato: La Flotilla Global Sumud informó de “explosiones” y vuelo de “drones no identificados”, además de “interferencias en las comunicaciones”.

La posición de Washington se enmarca en un escenario marcado por la frustración de varios aliados hacia Israel, cuyo gobierno, encabezado por Benjamín Netanyahu, mantiene una ofensiva militar sobre la ciudad de Gaza que ha dejado más de 65 mil muertos, de acuerdo con fuentes locales. No obstante, Estados Unidos ha reiterado su apoyo a Tel Aviv y ha hecho uso de su poder de veto en el Consejo de Seguridad para frenar resoluciones que cuestionan sus acciones.

Las palabras de Trump fueron respondidas rápidamente. El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró que la creación de un Estado palestino es el único camino realista para aislar a Hamas y detener la guerra. Macron sostuvo que no se trata de premiar al grupo militante, sino de generar condiciones para un nuevo equilibrio regional, con un gobierno palestino legítimo y sin la participación de facciones armadas.

En contraste, el grupo terrorista replicó que nunca ha sido un obstáculo para el alto al fuego y acusó a Israel de boicotear negociaciones pasadas. En su comunicado, responsabilizó a Netanyahu de impedir los acuerdos y denunció lo que calificó como crímenes de guerra contra la población civil en Gaza.

Por su parte, el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, también cuestionó las acciones de Israel, al que acusó de querer prolongar indefinidamente la guerra para destruir Gaza. Recordó además el ataque israelí contra Doha en septiembre, que calificó como un acto de “diplomacia violenta”.

Desde Jordania, el rey Abdalá II fue tajante: “El reconocimiento del Estado palestino no es una recompensa, es un derecho indiscutible”. El monarca criticó la “apatía” internacional frente a la ofensiva israelí y exigió aplicar los mismos estándares de justicia a todas las naciones.

A su vez, Italia condicionó cualquier reconocimiento a la liberación de los rehenes y a la exclusión de Hamas de un futuro gobierno. La primera ministra Giorgia Meloni subrayó que las prioridades deben fijarse con realismo.