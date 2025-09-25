El plan de 21 puntos busca salida a guerra contra Gaza

Palestinos desplazados huyen del norte de la Franja de Gaza mientras caminan con sus pertenencias por la carretera costera, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó a líderes árabes y musulmanes un plan de paz de 21 puntos con el objetivo de poner fin a la guerra en Gaza, que ha dejado más de 65 mil 400 muertos en casi dos años de hostilidades. La propuesta fue expuesta el pasado martes en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en un encuentro calificado de “productivo” por el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, ayer, quien anticipó “algún tipo de avance” en los próximos días.

Según fuentes consultadas por el diario Politico, el magnate garantizó a sus interlocutores que no permitirá que Israel anexe Cisjordania, una posición que representaría un cambio en la relación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La reunión incluyó al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; al emir de Catar, Tamim Bin Hamad Al-Thani; y a delegaciones de Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Pakistán.

167 mil los heridos por la ofensiva de Israel en Gaza

El republicano, no obstante, mantiene su rechazo al reconocimiento de un Estado palestino, al que en los últimos días se han sumado 10 naciones. En total, 157 países con asiento en la ONU ya respaldan oficialmente a Palestina, mientras que Estados Unidos e Israel se mantienen en oposición frontal. Netanyahu, antes de regresar a su país, adelantó que responderá a esta oleada diplomática.

Las tensiones crecieron después de que el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, impulsara una propuesta para que Israel absorba hasta el 82 % de Cisjordania. De prosperar, esa medida pondría en riesgo los Acuerdos de Abraham, alcanzados durante el primer mandato de Trump y considerados clave en la normalización diplomática con varios países árabes.

La posible anexión también desafía el derecho internacional, pues la Corte Internacional de Justicia considera ilegal la ocupación de Cisjordania. Diversos organismos, desde relatores de la ONU hasta ONG humanitarias, han calificado de genocidio la ofensiva militar israelí contra Gaza, donde la cifra de menores fallecidos supera los 19 mil.

Mientras tanto, el ejército israelí intensificó ayer su ofensiva en el norte del enclave. Tanques avanzaron hacia barrios densamente poblados y los ataques aéreos impactaron refugios de desplazados en la ciudad de Gaza, con al menos 50 muertos reportados en un sólo día. Testimonios recogidos por agencias internacionales describieron escenas de caos en mercados y viviendas destruidas.

Asimismo, la Flotilla Global Sumud, integrada por unas 50 embarcaciones que transportan ayuda humanitaria y que se dirige a Gaza, denunció ataques con drones, explosiones y bloqueos de comunicación durante su travesía en aguas mediterráneas. Los organizadores acusaron a Israel de intentar frustrar la misión, mientras que las autoridades israelíes respondieron que no permitirán la entrada de barcos “en zonas de combate activas”. “Tenemos otra propuesta para la flotilla Hamas-Sumud: si no se trata de provocación y de servir a Hamas, son bienvenidos a descargar cualquier ayuda que puedan tener en cualquier puerto”.