Irán rechaza acusación sobre programa nuclear

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró ante la Asamblea General de la ONU que Teherán “nunca intentará construir una bomba nuclear”, en medio de las presiones internacionales para reactivar sanciones por el programa atómico del país. Sus declaraciones coinciden con la fase final del proceso de 30 días iniciado por Reino Unido, Francia y Alemania (E3), que acusan a Irán de incumplir el acuerdo nuclear de 2015 y amenazan con restablecer sanciones a partir del 27 de septiembre.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que aún existe margen para un acuerdo si Teherán reabre el acceso a inspectores de la ONU y aborda inquietudes sobre sus reservas de uranio. Sin embargo, Pezeshkian acusó al E3 de actuar bajo órdenes de Estados Unidos y de incumplir compromisos tras la retirada de Donald Trump del pacto nuclear en 2018.

El líder iraní también condenó los recientes ataques de Israel y Washington que desencadenaron la guerra de 12 días, en la que murieron más de mil iraníes. Denunció que esas acciones violaron la soberanía de su país y afirmó que la nación “no se doblegará ante los agresores”.