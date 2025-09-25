Presidentes de AL impulsan agenda contra el extremismo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Asamblea General de la ONU, el pasado 23 de septiembre.

En un evento paralelo a la 80 Asamblea General de la ONU, los presidentes de Brasil, España, Chile, Colombia y Uruguay encabezaron ayer la segunda edición del foro “En defensa de la democracia, lucha contra el extremismo”, en el que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, no estuvo invitado, a diferencia del año pasado.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, fungió como moderador y subrayó que las fuerzas progresistas no deben ceder al desánimo frente a quienes buscan imponer su voluntad mediante el poder económico o la fuerza militar. Destacó que la razón siempre acaba por prevalecer. Además, precisó que aunque Claudia Sheinbaum no asistió, la Presidenta mexicana es considerada parte de la iniciativa.

El Tip: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cedió su tiempo para escuchar a representantes de la sociedad civil.

Los tres ejes de trabajo acordados entre los mandatarios son: fortalecer las instituciones democráticas, combatir la desinformación en entornos digitales y reducir las desigualdades sociales. Al encuentro también acudieron primeros ministros, diplomáticos, líderes sociales, académicos y premios Nobel como Joseph Stiglitz, quienes respaldaron la causa con una carta firmada por más de 40 laureados.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que el crecimiento de la extrema derecha responde tanto a sus propios méritos como a los errores de las fuerzas progresistas. Insistió en revitalizar los movimientos sociales y responder a los mercados para evitar el fracaso de la democracia.

A su vez, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, intervino con un discurso contundente en el que comparó la gestión de Trump en Estados Unidos con la Alemania nazi, a raíz de su reciente discurso contra la ONU. Alertó que el irracionalismo y las propuestas basadas en miedo y mentira podrían abrir paso a la barbarie. Además, reclamó un debate global sobre el poder de magnates tecnológicos como Elon Musk o los dueños de Facebook y Microsoft en la vida democrática.