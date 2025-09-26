Francotirador investigó oficinas de ICE en Dallas

El francotirador que abrió fuego contra una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas dejó notas en las que aseguró que actuó solo y que su objetivo era “aterrorizar” a los agentes, a quienes acusaba de “trata de personas”. El ataque, ocurrido el miércoles pasado, dejó un detenido muerto y dos más gravemente heridos, aunque no hubo empleados federales lesionados.

El agresor identificado como Joshua Jahn, de 29 años, se quitó la vida tras disparar desde una azotea con un rifle de cerrojo adquirido legalmente en agosto. Según la fiscal interina Nancy Larson, los escritos hallados en su domicilio revelaron un plan detallado para el atentado y confirmaron que no buscaba dañar a los detenidos.

El Tip: Este fue el tercer ataque en Texas contra instalaciones del ICE. La administración Trump culpó a la “retórica anti-ICE” de la izquierda.

El FBI informó que Jahn investigó instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional y descargó listas de localizaciones de ICE semanas antes del ataque. También dejó una bala marcada con la frase “anti-ICE” como mensaje. Una de las víctimas graves es mexicano.