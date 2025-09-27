Van 34 naciones contra la “impunidad”

Palestinos desplazados huyen hacia el sur desde el norte de Gaza debido a una operación militar israelí





Una coalición de 34 países conocida como el Grupo de La Haya, liderada por Colombia y Sudáfrica y en la que participa México, se reunió ayer para coordinar un plan de acción conjunto que “ponga fin a la impunidad” del Estado de Israel por la devastación en la Franja de Gaza.

El encuentro ministerial se celebró en Nueva York de forma paralela a la Asamblea General de la ONU, al mismo tiempo que intervenía el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y congregó a representantes de Turquía, España, Catar, Brasil, Chile, Indonesia, Jordania, Irlanda, Noruega y Arabia Saudí, entre otros.

En un comunicado, el Grupo de La Haya dijo que los 34 países presentaron medidas legales, diplomáticas y económicas para consolidar “la respuesta global a los crímenes constantes de Israel, estableciendo un modelo para que todos los Estados cumplan de inmediato con sus obligaciones y creando mecanismos sólidos de rendición de cuentas”.

TE RECOMENDAMOS: Reitera que no tolerará un Estado palestino Países hacen vacío en la ONU a un Netanyahu desafiante

El Tip: El presidente de Colombia anunció que propondrá a la ONU la creación de un “ejército de salvación” del pueblo palestino.

Entre las propuestas, destaca prohibir las exportaciones e importaciones de uso militar a Israel; rechazar que envíos de armamento procedente de terceros países hagan escala en sus puertos; revisar contratos públicos para evitar financiar instituciones que apoyen la ocupación; exigir que acabe la impunidad ante la Corte Internacional de Justicia; o imponer un embargo energético a Israel.

“La elección que cada gobierno tiene ante sí es clara: complicidad o cumplimiento (del derecho internacional). La historia nos juzgará no por los discursos que pronunciamos, sino por las acciones que tomamos”, dijeron Colombia y Sudáfrica en un comunicado.

Esta coalición recalcó que estas propuestas no deben ser “opcionales, sino vinculantes en virtud de la Convención sobre el Genocidio, las opiniones consultivas de la Corte Penal Internacional y las resoluciones de la ONU”.

El embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, presente en la reunión, dijo que la misma puede suponer un “punto de inflexión” para que llegue la “rendición de cuentas” de Israel como “paso previo y fundamental para hacer justicia” con el pueblo palestino.

En ese contexto, unas dos mil personas marcharon este viernes en Nueva York contra la presencia del primer ministro israelí en la Asamblea General de la ONU y contra la guerra de Gaza, a la que se sumó el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El mandatario sudamericano levantó una bandera palestina y habló con un megáfono ante los manifestantes mientras era custodiado por personal de seguridad. A su lado estuvo el cantante Roger Waters, cofundador de la banda Pink Floyd.