Netanyahu respalda plan de paz de Trump y advierte que Israel actuará si Hamás lo rechaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó este lunes en la Casa Blanca su respaldo al plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

En conferencia de prensa conjunta, Netanyahu señaló que la iniciativa cumple con los objetivos bélicos de Israel: recuperar a los cautivos, desmantelar la capacidad militar y política de Hamás y garantizar que no haya nuevas amenazas en Gaza.

Donald Trump, presidente de EU (der.), y Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (izq.). ı Foto: Reuters

“Apoyo tu plan para poner fin a la guerra en Gaza, ya que logra nuestros objetivos bélicos”, declaró a Trump en la conferencia conjunta.

El proyecto propuesto por la Casa Blanca incluye un alto el fuego, la liberación de rehenes en manos de Hamás, el desarme de las milicias palestinas y la conformación de un gobierno de transición supervisado por un organismo internacional encabezado por el propio Trump.

El documento de 20 puntos establece una retirada escalonada de las tropas israelíes, condicionada al grado de desmilitarización alcanzado en el enclave. El texto también contempla un canje de prisioneros palestinos por los rehenes israelíes, además de la exclusión de Hamás y de la Autoridad Palestina en la futura administración de Gaza.

Al respecto, Netanyahu subrayó que si el grupo islamista no acepta el plan, o lo boicotea, Israel actuará de manera unilateral. “Esto se puede hacer por las buenas o por las malas, pero se hará”, afirmó, al tiempo que insistió en que prefiere una salida pacífica para evitar más bajas.

Por su parte, Trump agradeció a Netanyahu por respaldar la propuesta y aseguró que ambos países están “muy cerca” de alcanzar un acuerdo que abra “un nuevo capítulo de seguridad, paz y prosperidad para la región”. El mandatario estadounidense presentó el proyecto ante líderes árabes y musulmanes en la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

Mientras tanto, tanques israelíes avanzaron este lunes hacia el centro de la ciudad de Gaza en el marco de una de las ofensivas más intensas de la guerra, según Reuters. La escalada militar ha dejado gran parte del enclave en ruinas y ha generado una crisis humanitaria de gran magnitud.

Netanyahu, en su cuarta visita a la Casa Blanca desde el regreso de Trump al poder en enero, reiteró que su gobierno no cesará las operaciones militares hasta lograr el desmantelamiento completo de Hamás.

Información de Reuters y Europa Press.

am