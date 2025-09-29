Rusia lanza ataque masivo contra Kiev

Rusia lanzó la madrugada de ayer uno de los ataques más intensos contra Ucrania desde el inicio de la invasión, con 595 drones y 48 misiles dirigidos principalmente a Kiev. El ejército ucraniano aseguró haber derribado 568 drones y 43 misiles, aunque cuatro personas murieron, entre ellas un niño, y al menos 80 resultaron heridas. Dos de las víctimas fallecieron en una clínica de cardiología en la capital.

Por su parte, el líder ucraniano Volodimir Zelenski calificó la ofensiva, que se prolongó por más de 12 horas, como “ataque vil y cobarde” y denunció que fábricas, viviendas y plantas energéticas fueron dañadas. Señaló que Moscú busca prolongar la guerra y reiteró su llamado a que Estados Unidos, Europa y el G20 impongan sanciones más duras contra los recursos energéticos rusos.

En tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia reconoció un ataque “masivo” con armas aéreas y marítimas de largo alcance, aseguró que los blancos eran instalaciones militares, incluidos aeródromos. Sin embargo, los daños en zonas residenciales evidencian nuevamente el alto costo humano para la población civil.