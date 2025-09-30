Maduro firma decreto ante amenaza externa

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un decreto de conmoción exterior para responder a posibles agresiones de Estados Unidos, informó la vicepresidente Delcy Rodríguez. La funcionaria explicó que la medida otorga al mandatario poderes especiales en defensa y seguridad, y se aplicará de inmediato si Washington emprende acciones militares, como el despliegue naval cercano a aguas venezolanas.

Rodríguez detalló que Maduro podría movilizar a la Fuerza Armada, tomar el control de servicios públicos, hidrocarburos y empresas básicas, cerrar fronteras y activar planes de seguridad ciudadana. Añadió que el decreto busca proteger la soberanía y advirtió que quienes promueva, apoye, facilite o haga apología una intervención externa dentro o fuera del territorio venezolano serán juzgados por las leyes y conforme a la Constitución.

El gobierno chavista acusa a Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump y a su secretario de Estado, Marco Rubio, de impulsar un plan de cambio de régimen disfrazado de lucha contra el narco, lo que Caracas considera contrario a la Carta de las Naciones Unidas.