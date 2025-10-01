Alarma por riesgo en planta nuclear ucraniana

El líder ucraniano Volodimir Zelenski advirtió que la situación en la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso desde 2022, es crítica. Según dijo en su mensaje nocturno ayer, los bombardeos impiden la restauración de una línea eléctrica clave para enfriar los reactores, lo que aumenta el riesgo de una fusión. Señaló que uno de los generadores diésel de emergencia dejó de funcionar tras siete días sin electricidad estable.

La central, la mayor de Europa con seis reactores, ya no produce energía, pero necesita suministro externo para mantener la seguridad del combustible nuclear. Desde el inicio de la guerra, ha sido desconectada de la red en 10 ocasiones, lo que eleva las preocupaciones internacionales.

El Tip: Un ataque aéreo ruso con bombas sobre la ciudad de Járkov, en Ucrania, hirió a seis personas y provocó varios incendios, hoy.

Por su parte, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, confirmó que la planta resiste con generadores, aunque advirtió que la situación no es sostenible. Instó a Rusia y Ucrania a permitir reparaciones inmediatas y aseguró que “ninguna parte se beneficiaría de un accidente nuclear”.