Ataque en sinagoga de Manchester durante Yom Kipur deja dos muertos y tres heridos

Un hombre atropelló con un auto contra quienes se encontraban afuera de una sinagoga en el norte de Inglaterra y después empezó a apuñalar gente, matando a dos personas e hiriendo gravemente a otras tres en el día más sagrado del calendario judío.

El agresor fue abatido, indicó la Policía Metropolitana de Manchester. Les tomó un tiempo confirmar que estaba muerto debido a preocupaciones de que tenía un explosivo.

El suceso ocurrió cuando la gente se congregaba en una sinagoga ortodoxa en Yom Kipur, el día de expiación y más solemne del calendario judío.

En una serie de publicaciones en X, la policía de Manchester señaló que recibió una llamada que solicitaba su presencia en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall poco después de las 09:30 de la mañana. La persona que llamó dijo que había presenciado cómo un auto arremetía contra la gente y que un hombre había sido apuñalado.

En un video publicado en redes sociales se veía a policías apuntando con armas a una persona tendida en el asfalto bajo una estrella de David azul en el edificio de ladrillo, también se escuchaba a una persona diciendo que el hombre tenía una bomba y estaba intentando apretar el botón. Cuando el hombre trató de levantarse se oyó un disparo y cayó al suelo.

Tras el ataque, la policía declaró “Plato”, la palabra clave nacional utilizada por la policía y los servicios de emergencia para el protocolo de respuesta a un “ataque terrorista en marcha”.

Por su parte, el primer ministro Keir Starmer dijo que estaba “horrorizado” por el ataque y que se desplegarán más policías en las sinagogas de todo el Reino Unido.

“El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más espantoso”, dijo Starmer en la plataforma X.

