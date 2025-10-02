Europa refuerza defensa contra los drones rusos

La Unión Europea celebró ayer en Copenhague una cumbre marcada por la creciente preocupación frente a las incursiones de drones y aviones rusos en el espacio aéreo de varios Estados miembros. El encuentro reunió a los 27 líderes del bloque en un clima de tensión tras recientes episodios que afectaron a Polonia, Estonia y Dinamarca, donde incluso se interrumpió el tráfico aéreo en aeropuertos.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que Europa enfrenta la situación más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial y defendió la creación de una red común contra drones. “Europa debe poder defenderse. Necesitamos reforzar nuestra producción de drones, nuestras capacidades antidrones y construir un muro de protección para neutralizar intrusiones externas”, afirmó.

En tanto, las autoridades europeas acusaron a Moscú de violar reiteradamente su espacio aéreo, aunque el Kremlin negó cualquier responsabilidad y criticó las propuestas de Bruselas. El portavoz Dmitri Peskov sostuvo que “levantar muros siempre es un error”.

A su vez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió en que Rusia busca “sembrar división y ansiedad” y pidió avanzar en la construcción de un escudo continental, con especial atención al flanco oriental. Sin embargo, voces como la de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reclamaron no descuidar las fronteras del sur.

El debate también puso en la mesa el uso de activos rusos congelados para financiar ayuda a Ucrania, aunque algunos gobiernos se mostraron cautelosos. Asimismo, los ministros de Finanzas del G7 anunciaron nuevas medidas comerciales contra Moscú, incluudos los aranceles y prohibiciones.

En tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó la necesidad de sistemas de alerta temprana y cooperación frente a un adversario al que calificó de “muy agresivo”.