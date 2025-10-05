Hamás será ‘completamente aniquilado’ si se niega a dejar el poder en Gaza, advierte Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Hamás que será “completamente aniquilado” si no acepta abandonar el poder en Gaza, uno de los puntos centrales del plan de paz que propuso la Casa Blanca para terminar el conflicto en la región, que el grupo palestino sostiene con Israel.

En entrevista con el medio CNN la mañana de este domingo, Trump ha reiterado que Estados Unidos y sus aliados, como Israel, atacarán sin tregua a Hamás si este grupo no acepta dejar el poder en Gaza para que, como lo propone su plan, se instale una Junta de Paz con miras a reconstruir y apoyar la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ı Foto: AP

Trump aseguró que está en espera de que Hamás “aclare pronto si está comprometido con la paz”, pues, dijo, “solo el tiempo lo dirá”.

Con este mensaje, Trump intentó llamar a la paciencia de los senadores republicanos, quienes aseguran que el grupo palestino solo está restando tiempo a una inminente paz en Gaza.

Hamás, a su vez, ha enfatizado que, en lugar de la creación de una junta de transición —que estaría liderada por el mismo Estados Unidos—, prefiere un gobierno de tecnócratas palestinos sin injerencias internacionales.

Corresponde a Hamás decidir si quiere la paz, advierte Trump. ı Foto: Flickr

Se espera que éste sea uno de los principales puntos que se negocie el lunes en Egipto entre las delegaciones de Israel y Hamás, mediadas por Qatar, Estados Unidos y el anfitrión. En estas reuniones, se discutirán puntos clave del plan de paz para Gaza que propuso la Casa Blanca, con miras a una eventual aceptación por ambas partes.

Trump y su aliado, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, han enfatizado que destruirán a Hamás si este grupo no acepta el plan de paz. Israel ha remarcado que “completará el trabajo” si el grupo palestino rechaza las negociaciones. Mientras que Trump ha advertido que “se desatará un infierno” sobre éste en el mismo escenario.

Donald Trump, presidente de EU (der.), y Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (izq.). ı Foto: Reuters

Incluso, el presidente estadounidense ha enfatizado que Hamás se encuentra “militarmente atrapado”. Además, remarcó que Israel y otras naciones poderosas de la región ya han suscrito al acuerdo, por lo que solo es responsabilidad del grupo palestino aceptar la propuesta.

El plan de paz de Trump para Gaza, que se discutirá el lunes en Egipto, contempla, entre otros puntos, la retirada del ejército israelí, el desarme de Hamás —y el apoyo para la salida segura del grupo paramilitar—, así como el establecimiento de un gobierno provisional supervisado internacionalmente, con el objetivo de reconstruir Gaza.

