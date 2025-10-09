Diputados limitan decretos de Milei

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó ayer un proyecto de ley que restringe el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, una medida impulsada por la oposición para reducir la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

La iniciativa obtuvo 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, y deberá volver al Senado debido a modificaciones introducidas durante el debate artículo por artículo. El proyecto reforma la Ley 26.122, aprobada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, establece que los decretos deberán referirse a una única materia para su tratamiento individual por el Congreso.

Entre los cambios más relevantes, se habilita al Parlamento a revisar decretos durante el receso legislativo y se exige el aval expreso de ambas cámaras para su validación. Hasta ahora bastaba con la aprobación de una sola. Además, si un decreto es rechazado, el Ejecutivo no podrá emitir otro sobre el mismo tema durante ese año parlamentario.

El oficialismo advirtió que la reforma podría generar “incertidumbre jurídica” y obstaculizar la gestión presidencial, mientras que sus promotores sostienen que busca restablecer el equilibrio institucional. La votación ocurre a menos de tres semanas de las elecciones de medio término.