Trump exige prisión para líderes de Illinois

En un nuevo episodio de confrontación política, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en Truth Social ayer que el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, “deberían estar en la cárcel”. En una mesa redonda en la Casa Blanca, afirmó que ambos funcionarios cometieron un “delito penal” al retirar apoyo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el magnate, la policía local canceló la asistencia a oficiales federales “bajo amenaza”, con conocimiento tanto del gobernador como del alcalde.

Por su parte, la Casa Blanca evitó precisar si existe alguna investigación formal y remitió a una declaración anterior en la que calificó a los dos demócratas como responsables de tener “sangre en sus manos”. Ninguno de ellos enfrenta cargos judiciales. La declaración de Trump se da en medio de un despliegue de 500 miembros de la Guardia Nacional en la zona metropolitana de Chicago, medida que el gobernador ha descrito como una invasión inconstitucional.

El Dato: La pugna entre el Ejecutivo federal y los gobiernos locales demócratas refleja el punto más alto de polarización institucional en Estados Unidos.

Mientras tanto, el Comando Norte de Estados Unidos informó que unos 200 efectivos proceden de Texas y 300 de Illinois, y permanecerán por al menos 60 días en la Reserva del Ejército en Elwood, al suroeste de Chicago. La misión, según el comunicado, es proteger a funcionarios federales, entre ellos, agentes de inmigración, y resguardar instalaciones bajo control de Washington.

A su vez, el gobernador Pritzker anunció una demanda para frenar el despliegue, con el argumento que vulnera la soberanía estatal. El alcalde Johnson, por su parte, defendió la orden ejecutiva que firmó el lunes pasado y que crea una “Zona Libre de ICE”, donde los agentes federales no podrán usar propiedades municipales para sus operativos. “Esta no es la primera vez que Trump intenta arrestar injustamente a un hombre negro”, “No me voy a ninguna parte”, escribió en redes sociales. Pritzker, considerado posible aspirante presidencial demócrata para 2028, respondió que Trump busca someter a sus opositores: “¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo total?”, publicó.

500 soldados llegan al área de Chicago

El despliegue militar se produce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria y de tensiones entre el gobierno federal y los estados de tendencia demócrata. Un juez federal dictaminó esta semana que el ICE violó un acuerdo de 2022 que limitaba las detenciones sin orden judicial en el Medio Oeste, decisión que restringiría las tácticas aplicadas desde el regreso del republicano al poder.

El magnate ha recurrido en múltiples ocasiones a llamados para encarcelar a adversarios políticos. Su más reciente objetivo, el exdirector del FBI James Comey, se declaró inocente de los cargos en su contra. También han sido objeto de investigaciones federales el senador Adam Schiff, la fiscal general de Nueva York Letitia James y el exgobernador Andrew Cuomo, todos demócratas, quienes aseguran ser víctimas de persecución política.