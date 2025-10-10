Acusan a Letitia James por fraude hipotecario

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, el 4 de abril.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue acusada por un gran jurado federal en Virginia de fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump pidiera públicamente cargos en su contra. Según la acusación, James afirmó falsamente que una casa en Norfolk, Virginia, era su segunda residencia, lo que le permitió obtener condiciones de crédito favorables.

James, demócrata y una de las principales opositoras de Trump, negó los cargos y los calificó como un acto de “retribución política”. Su abogado, Abbe Lowell, aseguró que el caso busca castigarla por procesar con éxito a Trump en el pasado.

La acusación fue presentada por Lindsey Halligan, abogada personal del presidente y actual fiscal interina, pese a no tener experiencia procesal. Demócratas como Chuck Schumer y Kathy Hochul denunciaron el uso político del Departamento de Justicia.

James enfrentará su primera audiencia el 24 de octubre en Norfolk, donde podría recibir hasta 30 años de prisión si es declarada culpable.