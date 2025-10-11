Fiscalía pide que Boluarte no deje Perú

La fiscalía peruana pidió el viernes a la justicia que prohíba la salida del país a la expresidenta (2022-2025) por hasta 36 meses, mientras la investigación por presuntos lavado de activos y hechos de corrupción luego de que fue destituida por el Parlamento.

El abogado de Boluarte, Juan Portugal, dijo durante la jornada a la radio RPP que la exmandataria se encuentra en su domicilio de Lima y no tiene pensado buscar asilo en ninguna embajada en la capital peruana.

La política fue destituida durante la madrugada señalada por el Congreso por su “permanente incapacidad moral” y en medio de una crisis por el aumento de la criminalidad. Había sobrevivido a ocho pedidos de destitución anteriores.

El Tip: La presidenta Sheinbaum recordó que México considera que contra el expresidente Pedro Castillo hubo un golpe de Estado.

La fiscalía presentó el pedido al segundo Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del juez Fernando Valdez.

El Ministerio Público indicó en un comunicado que Boluarte es investigada en un caso de lavado de activos vinculado a la recolección de dinero destinada a pagar una reparación civil de Vladimir Cerrón, el líder prófugo del partido político con el que Pedro Castillo (2021-2022) ganó las elecciones presidenciales en 2021 en una papeleta en la que Boluarte era candidata a vicepresidenta.

En tanto, la expresidenta declaró que no piensa buscar asilo ni salir de su país, tras haber sido destituida este jueves por el Congreso, y aseguró que no es “responsable de ninguno” de los casos por los que la Fiscalía la investiga.

En un breve pronunciamiento a los medios que la esperaron durante todo el día en la puerta de su vivienda, en el distrito limeño de Surquillo, ratificó su permanencia en el país.

“Desde ayer y desde esta mañana se ha estado indicando a través de los medios de comunicación que estaba no habida o había buscado asilo, nada de ello es cierto, estoy en mi hogar. No está siquiera en el más mínimo pensamiento, ni mi sentimiento patriótico, dejar el país”, reiteró antes de ratificar que está “tranquila” con su “conciencia”.