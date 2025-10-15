Advierte Trump a Hamas “desarme violento” si incumple

Vista de la franja de Gaza devastada por los ataques de Israel, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció ayer su postura ante Hamas, al advertir que el grupo terrorista “deberá desarmarse o será desarmado rápidamente, quizás violentamente”. La amenaza se dio un día después de que Hamas entregara los últimos rehenes israelíes vivos y ocho cuerpos de cautivos asesinados, como parte del acuerdo del cese al fuego mediado por Washington.

Trump celebró el progreso del acuerdo, pero advirtió en redes sociales que el proceso no ha concluido. “Los rehenes regresaron, pero el trabajo no ha terminado. No se han devuelto todos los cuerpos, como se había prometido. ¡La fase dos comienza ahora!”, escribió.

El Dato: Hamas afirma que las condiciones sobre el terreno son increíblemente difíciles, porque gran parte del territorio ha sido completamente arrasado.

Durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente argentino Javier Milei, el republicano aseguró que Hamas había prometido dejar las armas conforme a su plan de paz de 20 puntos para Gaza. “Hablé con Hamas y les dije: ‘¿Se van a desarmar, verdad?’ Ellos respondieron: ‘Sí, señor, nos vamos a desarmar’. Eso me dijeron”, explicó el magnate, precisando que el mensaje fue transmitido a través de intermediarios.

Más tarde, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respaldó las condiciones impuestas por Trump y reiteró que la fase siguiente del acuerdo debe centrarse en la entrega total de armas y la desmilitarización del enclave. “Acordamos darle una oportunidad a la paz, pero Hamas debe entregar las armas o se desatará el infierno”, advirtió el premier en una entrevista desde Tel Aviv.

67 mil 913 los muertos palestinos por la ofensiva israelí

170 mil 134 los heridos por el ejército de Tel Aviv

Netanyahu también destacó que la devolución de los rehenes vivos marca sólo “el inicio del proceso”, y que la liberación de los cuerpos es esencial para dar credibilidad a cualquier avance político. “No puede haber reconstrucción sin justicia para los cautivos asesinados”, añadió.

Horas después, funcionarios estadounidenses citados por Axios afirmaron que el grupo terrorista ofreció entregar sus armas pesadas, como misiles y cohetes, a una entidad palestina o árabe, pero se niega a entregar las armas ligeras, alegando que son “para defensa propia”. Esa posición, según diplomáticos en la región, podría entorpecer la segunda fase del plan de paz impulsado por Washington.

Por su parte, Israel restringió la entrada de ayuda humanitaria y mantuvo cerrados los cruces fronterizos de Rafah, acusando a Hamas de incumplir el pacto por no devolver todos los cuerpos de los rehenes fallecidos. Horas después de la advertencia de Trump, el grupo entregó cuatro nuevos ataúdes a la Cruz Roja, que los trasladó a las fuerzas israelíes. Con ellos suman ocho cuerpos devueltos desde el inicio del alto al fuego, aunque aún restan por localizar al menos 20 víctimas.

Maquinaria pesada circula por una calle, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamas, en la ciudad de Gaza, ayer. ı Foto: Reuters

A su vez, Hamas dijo que la transferencia estaba en marcha. “En este momento, los hombres continúan supervisando la implementación de lo acordado con respecto a la entrega de cuerpos como parte del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza”, dijo el portavoz de Hamas, Hazem Qassem, en Facebook. Lo que no se sabe es que si la entrega de esos otros cuatro cadáveres son suficiente para que Israel restablezca el suministro completo de ayuda. El alto al fuego mediado por Estados Unidos permitió el intercambio de 20 rehenes israelíes vivos por casi dos mil detenidos palestinos. Sin embargo, la entrega incompleta de los cadáveres ha provocado la indignación de las familias. El Foro de Rehenes y Desaparecidos de Israel exigió suspender el acuerdo “si Hamas no cumple sus promesas ni devuelve todos los cuerpos”.

RECONSTRUCCIÓN. En tanto, el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Badr Abdelatty, confirmó que se han designado 15 tecnócratas palestinos para administrar Gaza con el visto bueno de Israel, Hamas y otras facciones, bajo la supervisión de una Junta de Paz presidida por el magnate. “Necesitamos desplegarlos para cuidar la vida diaria de la gente y gestionar la reconstrucción”, explicó.

Por su parte, la ONU calcula que la reconstrucción del enclave palestino costará 70 mil millones de dólares, con una inversión inicial de 20 mil millones en tres años. Para lo cual, los países europeos y árabes, Canadá y Estados Unidos están dispuestos a contribuir con los 70 mil millones necesarios para reconstruir Gaza, dijo ayer Jaco Cilliers funcionario de la ONU.

Un convoy transporta los cuerpos de los rehenes fallecidos, ayer. ı Foto: Reuters

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informó que ya ha retirado 81 mil toneladas de escombros, pero aún quedan 55 millones acumuladas tras dos años de bombardeos. Cilliers dijo que la guerra de dos años allí ha producido escombros equivalentes a 13 veces las pirámides de Giza.

El representante del PNUD advirtió que la recuperación será lenta y compleja, debido al nivel de destrucción, que alcanza el 84 por ciento de las estructuras y en algunas zonas llega al 92 por ciento. “Podrían pasar décadas antes de que Gaza vuelva a ser habitable. Nuestra prioridad inmediata es despejar hospitales, abrir caminos y permitir el ingreso de ayuda”, explicó.

El organismo también alertó sobre la presencia de cadáveres bajo los escombros y explosivos sin detonar, factores que complican el trabajo de reconstrucción. Mientras tanto, más de medio millón de palestinos enfrenta hambruna y la entrada de camiones de ayuda continúa limitada a la mitad de lo acordado en la tregua.