Donald Trump ordena ataque letal en aguas del Caribe

Un barco flota frente a la costa de Venezuela en esta captura de pantalla de un video publicado ayer.

El mandatario estadounidense Donald Trump confirmó ayer un nuevo ataque militar frente a las costas de Venezuela, donde seis presuntos narcotraficantes murieron tras el impacto de un proyectil contra una embarcación. La operación, ejecutada por orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth, forma parte de una serie de ofensivas estadounidenses en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, aunque Caracas denuncia que en realidad busca “forzar un cambio de régimen”.

El magnate publicó en Truth Social un video de 30 segundos en el que se observa una embarcación inmóvil que es alcanzada por un misil antes de estallar. Aseguró que la inteligencia estadounidense confirmó que la nave estaba vinculada con “redes narcoterroristas ilícitas”. Sin embargo, no presentó pruebas ni identificó al grupo objetivo, lo que generó un amplio debate sobre la legitimidad de los ataques y el uso de la fuerza fuera de territorio estadounidense.

El Dato: La administración Trump ha proporcionado poca información sobre los ataques anteriores, incluidas las identidades de los muertos o detalles sobre el cargamento.

La acción ocurre en medio de una inusual acumulación de fuerzas militares estadounidenses en el sur del Caribe, donde operan actualmente ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 desplegados en Puerto Rico. Según un memorando enviado al Congreso, la administración Trump considera que Estados Unidos se encuentra “en un conflicto armado no internacional” contra organizaciones designadas como terroristas.

TE RECOMENDAMOS: Estados Unidos Confirman primer caso local del virus de chikungunya en el estado de Nueva York

No obstante, abogados militares y legisladores de ambos partidos cuestionan la base jurídica de estas operaciones. Por su parte, los demócratas sostienen que violan el derecho internacional, mientras que algunos republicanos piden mayor transparencia sobre los criterios utilizados para ejecutar ataques letales en aguas internacionales. Mientras que la semana pasada, el Senado debatió una resolución de poderes de guerra para restringir estas ofensivas sin autorización del Congreso, pero fue rechazada por estrecho margen.

6 personas murieron ayer en el ataque

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro calificó la operación como una “agresión militar encubierta” y advirtió sobre el riesgo de una escalada regional. En tanto, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, declaró que Washington usa el combate al narcotráfico como “pretexto” para desestabilizar a Venezuela, y señaló que las verdaderas intenciones de la Casa Blanca apuntan a “apoderarse de los recursos naturales” del país.

A su vez, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano y jefe del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, afirmó que las acciones estadounidenses “dejan la vía libre a los narcotraficantes del Pacífico” y acusó a Trump de utilizar la política antidrogas como fachada para “asediar a Venezuela”. En su discurso, defendió que la nación sudamericana “es hoy más segura que Estados Unidos o Ecuador”, e hizo un llamado a la población a “defender la soberanía nacional ante el imperialismo norteamericano”.

La Casa Blanca insiste en que las operaciones buscan interrumpir rutas del narcotráfico procedentes de Sudamérica, pero su impacto geopolítico eleva tensiones.