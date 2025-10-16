Jueza bloquea tropas de Trump en Portland

Tropas de la GN de Texas por el Centro de Entrenamiento de la Reserva del Ejército de Joliet, el 7 de octubre.

Una jueza federal en Oregón extendió por 14 días las órdenes de restricción que impiden al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegar tropas de la Guardia Nacional en Portland, dentro de su campaña para enviar fuerzas militares a ciudades gobernadas por demócratas.

La jueza Karin Immergut, con sede en Portland, decidió mantener las medidas mientras el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito analiza si levanta una de las órdenes que bloquean el plan del magnate. En una audiencia telefónica, la magistrada, nombrada por el propio Trump durante su primer mandato, argumentó que la extensión era necesaria ante la falta de resolución judicial y por “preocupaciones de tiempo”.

Immergut dictaminó el 4 y 5 de octubre que el republicano no podía tomar control de la Guardia Nacional de Oregón ni recurrir a tropas de otros estados para eludir esa decisión. El juicio para definir si el bloqueo será permanente iniciará el próximo 29 de octubre.

El abogado del Departamento de Justicia, Michael Gerardi, se opuso a la extensión, mientras la Casa Blanca evitó pronunciarse. La jueza sostuvo que no existen pruebas de que las protestas en Portland constituyan una rebelión ni que obstaculicen la ley, y cuestionó que la ciudad esté “devastada por la guerra”.