Presión en Gaza por cádaveres de rehenes y el desarme de Hamas

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) exigió ayer a Hamas detener de inmediato la violencia contra civiles palestinos y entregar sus armas “sin demora”. La solicitud, encabezada por el almirante Brad Cooper, ocurre mientras el grupo palestino refuerza su presencia en las calles de Gaza y ejecuta a presuntos colaboradores de Israel, en un contexto de tregua tensa y denuncias de violaciones al alto al fuego.

Cooper declaró que el grupo terrorista debe adherirse de forma estricta al plan de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, que prevé una Gaza desmilitarizada bajo supervisión internacional. “Instamos firmemente a Hamas a que suspenda de inmediato los disparos y los ataques contra civiles palestinos inocentes”, señaló el jefe del Comando, subrayó que el respeto a la tregua es “una oportunidad histórica para la paz”.

El Dato: EU e Israel trabajan para establecer “zonas seguras” en áreas controladas por las tropas israelíes en Gaza para los civiles que temen represalias de Hamas.

El plan de Trump contempla la creación de un comité palestino de administración civil en Gaza y el despliegue de una misión internacional de estabilización que capacite a las fuerzas locales de seguridad. Washington, a través del Comando Central, prevé contribuir con hasta 200 efectivos que operarían desde Israel, sin presencia directa en el enclave palestino. La medida, según la Casa Blanca, busca evitar una reanudación de la guerra que ha dejado casi 70 mil palestinos muertos y 170 mil heridos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza.

TE RECOMENDAMOS: Aterriza de emergencia Grieta en el parabrisas obliga a aterrizaje de emergencia del avión del secretario de Defensa de EU

Por su parte, Hamas no ha aceptado públicamente las condiciones de desarme ni la entrega del poder. Desde el inicio del alto al fuego, el grupo ha reinstalado a sus combatientes en puntos estratégicos del norte de la Franja y ejecutado a más de 30 personas acusadas de colaborar con Israel.

Por su parte, el magnate sostuvo que Hamas debe cumplir con todos los términos del acuerdo y advirtió que, de no hacerlo, Israel podría retomar la ofensiva. “Israel volverá a esas calles en cuanto yo lo ordene”, afirmó el mandatario durante una entrevista con CNN, asegurando que su gobierno ha contenido hasta ahora una nueva incursión israelí. “Tuve que detener a Bibi”, dijo en referencia al primer ministro Benjamin Netanyahu.

15 palestinos han muerto a pesar del cese al fuego

Uno de los puntos más delicados del plan es la recuperación de los cuerpos de 28 rehenes israelíes muertos. Hasta ahora, Hamas sólo ha entregado nueve, alegando que la magnitud de la destrucción en Gaza impide localizar los restantes. Las Brigadas al Qassam, brazo armado del grupo, aseguraron haber cumplido con el acuerdo en lo posible. “La resistencia ha entregado todos los cuerpos a los que ha tenido acceso. Los demás requieren equipo especializado y un esfuerzo considerable”, indicaron en un comunicado.

La administración Trump, por su parte, ha reconocido las dificultades logísticas, Trump mencionó la dificultad de recuperar los cuerpos de los cautivos israelíes de las zonas destruidas en Gaza.

¨Es un proceso espantoso. Casi odio hablar de ello. Pero están cavando”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, aunque advirtió que la devolución de los cuerpos es condición indispensable para avanzar hacia la siguiente fase del acuerdo. Israel informó a Estados Unidos que no continuará con el proceso de tregua hasta que todos los restos sean devueltos. Los funcionarios estadounidenses temen que ministros ultranacionalistas del gobierno de Netanyahu, como Betzalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, intenten sabotear el pacto para justificar la reanudación de la guerra.

El Tip. El ejército israelí hirió al menos a seis palestinos durante una incursión en la ciudad ocupada de Nablus, en Cisjordania.

LA ESTABILIZACIÓN. Netanyahu, por su parte, advirtió que cualquier avance hacia la reconstrucción dependerá del desarme completo del grupo palestino. “Primero, Hamas tiene que entregar las armas. Segundo, debemos asegurarnos de que no haya contrabando ni fábricas de armamento en Gaza”, declaró a CBS News. Estas condiciones reflejan la exigencia israelí de una “desmilitarización total” antes de permitir la entrada de inversiones y asistencia internacional.

Trump compartió esta postura y afirmó que el éxito del plan dependerá de la capacidad de Hamas para desmantelar su aparato militar. Asimismo, altos funcionarios de EU confirmaron que ya se iniciaron los preparativos para el despliegue de una fuerza internacional de estabilización. Países como Egipto, Qatar, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán han sido invitados a participar en la coalición, que será coordinada por el Centcom desde territorio israelí.

“El objetivo es lograr una estabilización básica de la situación. Se está construyendo una fuerza internacional que pueda garantizar seguridad sin intervención directa de tropas estadounidenses”, explicó uno de los asesores de la Casa Blanca. Washington también evalúa ofrecer recompensas por información que ayude a recuperar los restos de rehenes aún bajo control de Hamas.

Mientras los líderes políticos negocian los términos del acuerdo, la situación humanitaria en Gaza se agrava. Tom Fletcher, jefe humanitario de Naciones Unidas, urgió a Israel a abrir más cruces fronterizos para permitir el ingreso de alimentos y medicinas. “Tenemos 190 mil toneladas de provisiones esperando su llegada, pero los camiones autorizados no son suficientes para evitar una catástrofe”, advirtió el funcionario, señalando que casi los 2.2 millones de habitantes del enclave han sido desplazados.

En tanto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina denunció que, pese a la tregua, las fuerzas israelíes “siguen matando civiles”. Al menos 15 palestinos fueron abatidos por disparos en zonas donde el ejército se había replegado desde el 10 de octubre. “Atacar a civiles que no participan en hostilidades constituye un crimen de guerra, independientemente de su ubicación”, subrayó Ajith Sunghay, jefe de la oficina.

El conflicto ha reducido Gaza a ruinas. Naciones Unidas estima que más del 70 por ciento de las viviendas han sido destruidas o dañadas por bombardeos israelíes. La falta de agua potable, electricidad y atención médica agrava la emergencia sanitaria, mientras la hambruna avanza en el norte del territorio.