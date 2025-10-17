Texas acusa de terrorismo a dos personas de Antifa

El personal policial responde a la escena de un tiroteo en una oficina de campo del ICE en Dallas, el 24 de septiembre.

Fiscales federales en Texas presentaron por primera vez cargos de terrorismo contra presuntos miembros de Antifa, informó el director del FBI, Kash Patel. La acusación se da tras la designación del movimiento anarquista de extrema izquierda como organización terrorista por parte del presidente estadounidense Donald Trump, medida que generó controversia entre expertos legales.

Los acusados, identificados como Cameron Arnold, de Dallas, y Zachary Evetts, de Waxahachie, fueron imputados el miércoles pasado por brindar apoyo a terroristas debido a su presunta participación en un ataque ocurrido el 4 de julio en el Centro de Detención de Prairieland, en Alvarado, Texas. De acuerdo con los fiscales, durante el ataque se lanzaron fuegos artificiales, se vandalizaron vehículos y un cómplice abrió fuego contra los agentes, hiriendo a un policía local en el cuello. Ambos fueron detenidos en julio junto con otras ocho personas por intento de asesinato y delitos con armas.

El Tip: En septiembre, Trump firmó una orden ejecutiva que califica a Antifa como organización terrorista, lo cual es cuestionable porque Antifa es abreviatura de antifacista.

Ninguno de los acusados ha declarado aún, pero se espera que lo hagan en una audiencia programada para el 22 de octubre. El abogado de Arnold, Cody Cofer, señaló que planea defender a su cliente durante el juicio. Por su parte, el abogado de Evetts, Patrick McLain, sostuvo que su cliente es inocente y acusó a los fiscales de actuar por motivos políticos. “No he visto ninguna evidencia que respalde los cargos”, afirmó a Reuters.

2 Personas son acusadas de terrorismo

En redes sociales, Patel destacó que es la primera vez que el FBI presenta cargos de terrorismo contra “extremistas anarquistas alineados con Antifa”. Sin embargo, los fiscales precisaron que los acusados fueron imputados por apoyar a terroristas en general, y no específicamente por pertenecer a una organización terrorista.

Trump ha acusado a los simpatizantes de Antifa de promover la violencia política.