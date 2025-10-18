Accidente de autobús en noreste de Brasil deja al menos 15 muertos | VIDEO

El autobús, que cubría la ruta entre Bahía y Pernambuco, se salió de la carretera y volcó; dejó un saldo de 15 personas sin vida.

Al menos 15 personas murieron en un accidente de autobús ocurrido la noche del viernes en el estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, informaron las autoridades locales. El vehículo, que transportaba más de 30 pasajeros, se dirigía desde la ciudad de Brumado, en Bahía, hacia Santa Cruz do Capibaribe, en Pernambuco, cuando se salió de la carretera y volcó.

De acuerdo con la Policía Federal de Carreteras, el siniestro ocurrió en la vía BR-423, a la altura del tramo comprendido entre los municipios de Paranatama y Saloá. El conductor perdió el control del autobús, que invadió el carril contrario, impactó contra unas piedras del arcén, chocó con un terraplén de arena y finalmente volcó.

Según la agencia Reuters, el conductor resultó con heridas leves y fue sometido a una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. La policía informó que las causas del accidente continúan bajo investigación, aunque indicó que existen indicios de que algunos pasajeros no utilizaban el cinturón de seguridad al momento del impacto.

Tras el accidente se movilizaron equipos de la Policía Rodoviaria Federal, la Policía Militar, el Cuerpo de Bomberos, el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), el Instituto de Criminalística y la Policía Civil. Imágenes difundidas por medios locales mostraron el vehículo volcado de costado sobre la carretera, con varias ambulancias y rescatistas en el lugar.

🚨 Acidente com ônibus deixa 15 mortos em Pernambuco, diz PRF



Um acidente com um ônibus de turismo no agreste pernambucano deixou ao menos 15 mortos, segundo a Polícia Rodoviária Federal, na noite dessa sexta-feira, 17. | Saiba mais: https://t.co/fhCdynr7s6 pic.twitter.com/Y41akqiacB — Cenarium (@cenariumam) October 18, 2025

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la cifra total de personas heridas ni su estado de salud. La lista de pasajeros obtenida por la policía confirmaba que a bordo viajaban alrededor de 30 personas, de las cuales la mitad perdió la vida.

A propósito del incidente, las autoridades federales reiteraron la importancia del uso del cinturón de seguridad en los trayectos interurbanos y señalaron que los resultados de la investigación permitirán determinar si el siniestro se debió a una falla mecánica, a exceso de velocidad o a las condiciones del camino.

El accidente ha generado conmoción en la región nordeste del país, donde los desplazamientos por carretera son frecuentes y las rutas intermunicipales registran altos índices de siniestralidad.

Con información de Reuters y Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am