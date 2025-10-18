Trump anuncia que EU atacó otro submarino que navegaba hacia su país; mueren 2 ‘terroristas’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas de su país atacaron un submarino que, aseguró, se dirigía cargado de droga hacia su territorio, hechos por los cuales murieron dos “terroristas”, mientras que otros dos sobrevivientes fueron repatriados a Ecuador y Colombia.

A través de una publicación en la red social Truth, el presidente estadounidense informó la destrucción del submarino que “navegaba hacia los Estados Unidos mediante una muy conocida ruta de tráfico de droga”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. ı Foto: Reuters

Destacó que la inteligencia de su país confirmó que este submarino iba cargado de drogas, especialmente fentanilo, además de que iban a bordo “cuatro conocidos narcoterroristas”. No especificó su identidad, si bien detalló que algunos provenían de Colombia y Ecuador.

Trump detalló que, por este ataque, murieron dos de las personas a bordo, situación que el mandatario justificó al asegurar que, si el submarino hubiera llegado a territorio estadounidense, hubieran muerto “al menos 25 mil”, en referencia al consumo de las drogas que hubiera provocado si el arribo hubiera sido exitoso.

El presidente estadounidense detalló que dos tripulantes sobrevivieron, y que estos fueron repatriados a sus países de origen, es decir, Colombia y Ecuador. Aseguró que ningún militar estadounidense resultó herido por estos hechos.

“Bajo mi vigilancia, Estados Unidos no tolerará a los narcoterroristas que trafiquen drogas ilegales por tierra o mar”, concluyó su mensaje el presidente Donald Trump.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Con éste, suman al menos seis ataques de Estados Unidos a embarcaciones extranjeras, la mayoría de origen venezolano, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero.

Desde éste, su segundo mandato, Trump ha emprendido una lucha contra los cárteles del narcotráfico latinoamericanos, a los cuales ha designado como organizaciones terroristas.

Venezolanos se alistan para posible lucha con militares estadounidenses. ı Foto: Reuters

Especialmente, ha emprendido acciones militares contra grupos criminales provenientes de Venezuela, particularmente el Tren de Aragua y otro identificado como Cártel de los Soles, el cual, acusa, está liderado por el presidente de aquel país, Nicolás Maduro.

Trump ha cercado militarmente las costas de Venezuela, e incluso ha ofrecido una millonaria recompensa por información que lleve a la captura de Maduro y de su secretario de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello.

Mientras tanto, Maduro ha emprendido una campaña para armar a la población venezolana, previendo una posible incursión estadounidense.

