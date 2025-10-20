Eligen a Sanae Takaichi como primera ministra de Japón

Con 237 votos, cuatro más de los necesarios para obtener la mayoría, la Cámara baja del parlamento japonés eligió a la ultraconservadora Sanae Takaichi como la primera ministra del país, en reemplazo de Shigeru Ishiba, quien anunció su renuncia el mes pasado y tras sólo un año en el cargo.

Se espera que Takaichi reciba la aprobación de la Cámara alta, con lo que este mismo martes es inminente su investidura como la primera mujer en el cargo, y la toma de posesión de su gabinete.

Será un gobierno de coalición, luego de que el Partido Liberal Democrático formó una alianza con el Partido de la Restauración de Japón, e impuso a Sanae Takaichi sobre Noda Yoshihiko, líder de la oposición del Partido Democrático Constitucional de Japón, que obtuvo 149 votos en la la Cámara baja, que elige al primer ministro.

Acólita del exprimer ministro Shinzo Abe y admiradora de la británica Margaret Thatcher, la victoria de Sanae Takaichi podría traer un marcado giro a la derecha en Japón, en temas como la migración y en medio de un aumento de precios.

Como Abe, se espera que favorezca el gasto público para impulsar la economía debilitada, aunque en el actual entorno inflacionario un mayor estímulo podría debilitar el yen. Asimismo, recortar el impuesto al consumo podría impulsar la demanda, pero no frenará el aumento de precios.

