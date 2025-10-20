Hamas e Israel fragilizan con ataques paz en Gaza

El ejército reanuda los ataques aéreos en Gaza tras acusaciones a Hamas de violaciones al alto al fuego, ayer.

El cese al fuego en Gaza enfrentó su primera prueba grave ayer, cuando las fuerzas israelíes lanzaron ataques letales tras la muerte de dos soldados, en lo que calificaron como una violación por parte de militantes de Hamas. Un funcionario de seguridad israelí informó que la entrega de ayuda humanitaria al territorio fue detenida temporalmente, aunque posteriormente se confirmó que se reanudaría este lunes.

Los ataques se produjeron poco más de una semana después de que entrara en vigor el alto al fuego promovido por Estados Unidos para poner fin a dos años de guerra. Más tarde, Donald Trump dijo que ha habido algunos disparos en Gaza y creen que tal vez el grupo terrorista no está involucrado, sino que son algunos rebeldes.

El Dato: Donald Trump subrayó que el cese al fuego en la Franja sigue vigente pese a los bombardeos de Israel. Exculpó a Hamas de los enfrentamientos sucedidos en Gaza.

Según las autoridades sanitarias palestinas, al menos 36 personas murieron en la jornada, incluidos niños. El ejército israelí afirmó que sus bombardeos impactaron decenas de objetivos de Hamas como represalia por los ataques a sus tropas. Entre las víctimas se encuentran civiles alcanzados en cafeterías improvisadas, tiendas de campaña y zonas residenciales, especialmente en Nuseirat, Bureij, Khan Younis y Beit Lahiya.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó a los militares tomar “medidas enérgicas” contra cualquier violación del alto al fuego, aunque sin amenazar con reiniciar la guerra. El ejército informó que militantes habían disparado contra tropas en áreas de Rafah controladas según los acuerdos de la tregua, mientras que Hamas negó responsabilidad, alegando que su comunicación con unidades en Rafah se ha visto interrumpida durante meses.

El hospital Al-Awda recibió 24 cadáveres procedentes de ataques israelíes en el centro de Gaza, y el Hospital Nasser reportó víctimas en Khan Younis, incluyendo mujeres y niños. Los testimonios de residentes reflejan temor generalizado ante la posible reanudación del conflicto. Mahmoud Hashim, padre de cinco hijos en la ciudad de Gaza, expresó que la población teme “una pesadilla” y apeló a la intervención de mediadores internacionales.

El Tip: Hamas dijo que necesita un dispositivo de pruebas de ADN para identificar los cuerpos devueltos por Israel, señaló que algunos muestran signos de tortura.

La tensión también se manifestó en torno a los restos de rehenes liberados por el grupo terrorista, identificando Israel a Ronen Engel y Sonthaya Oakkharasri, quienes murieron en el ataque inicial del 7 de octubre de 2023. Hamas entregó 12 de los 28 cadáveres pendientes, mientras que Israel mantuvo cerrado el cruce de Rafah hasta que se cumplan los compromisos humanitarios y de entrega de cuerpos.

Israel, por su parte, ha devuelto a Gaza 150 cadáveres de palestinos, incluidos 15 ayer, según el Ministerio de Salud de Gaza. Sólo 25 de estos cuerpos han sido identificados. Previamente, 20 rehenes vivos fueron intercambiados por más de mil 900 prisioneros y detenidos palestinos.

97 palestinos han sido asesinados desde el 10 de octubre

36 gazatíes murieron ayer por los ataques aéreos israelíes

CRISIS HUMANITARIA Y BLOQUEOS. El cese al fuego entró en vigor el 10 de octubre, pero las acusaciones mutuas han marcado la implementación. Hamas denuncia que Israel mantiene presencia militar más allá de la línea acordada, bloquea alimentos, medicinas y combustible, y limita la entrada de productos esenciales. Los informes señalan que sólo 29 camiones de combustible y tres de gas ingresaron en nueve días, apenas un 7 .0 por ciento de lo prometido.

El bloque humanitario y la falta de provisiones esenciales afectan a cientos de miles de personas en Gaza, según el monitor mundial del hambre. La inseguridad sobre el flujo de ayuda, sumada a los ataques selectivos y la restricción de movimiento de desplazados, genera presión en la población civil.

Asimismo, una delegación de Hamas encabezada por Khalil al-Hayya se reunió en El Cairo con mediadores y otros grupos palestinos para dar seguimiento al alto al fuego. Las negociaciones buscan avanzar hacia el desarme de Hamas, la retirada israelí de otras zonas y la futura gobernanza del territorio. El portavoz Hazem Kassem reiteró que el grupo no participará en la autoridad gobernante posguerra y aboga por un cuerpo de tecnócratas para administrar Gaza.

Los contactos de mediadores internacionales, incluidos Egipto, Turquía, Catar y Estados Unidos, jugaron un papel clave para restaurar el alto al fuego tras los ataques israelíes de ayer, considerados la prueba más seria de la tregua. A su vez, la ministra británica Yvette Cooper destacó que la ayuda humanitaria debe llegar a quienes la necesitan y que todas las partes respeten el plan de paz de Trump.

La guerra entre Israel y Hamas ha dejado más de 68 mil palestinos muertos, según registros del Ministerio de Salud de Gaza, que incluyen civiles y combatientes. Miles más permanecen desaparecidos. El ataque inicial de Hamas provocó alrededor de mil 200 víctimas, principalmente civiles, y 251 secuestros.

Tras los enfrentamientos de ayer, el ejército israelí reafirmó que continuará con la aplicación del alto al fuego y responderá con firmeza a cualquier violación. La reanudación de ayuda humanitaria se anunció tras la presión internacional.

Los bombardeos israelíes y la resistencia de Hamas muestran la dificultad de implementar un alto al fuego duradero. El flujo de ayuda a través de los cruces fronterizos sigue limitado, y los ataques recientes alcanzaron áreas densamente pobladas y sitios con desplazados internos.

Egipto, Turquía, Catar y Estados Unidos continúan con la coordinación con las partes para mantener la tregua y establecer mecanismos que eviten futuras violaciones. Mientras tanto, hospitales, mercados y familias desplazadas enfrentan las consecuencias inmediatas de los enfrentamientos de ayer, con decenas de víctimas y daños materiales en diversas zonas del enclave.

Mientras tanto, la Oficina de Medios de Gaza informó que 97 personas murieron desde que entró en vigor la tregua el pasado 10 de octubre, el ejército israelí ha matado a 97 personas y ha herido a otras 230. La oficina calificó las acciones de “violaciones flagrantes y claras de la decisión de alto al fuego y de las normas del derecho internacional humanitario”. Estas violaciones son monitoreadas en todas las gobernaciones de Gaza sin excepción, agregó.